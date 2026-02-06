Evo tko sudi derbi Rijeke i Dinama

Derbi kola ostavljen je za kraj: Rijeka u nedjelju od 17:45 na Rujevici dočekuje Dinamo. Glavni sudac bit će Dario Bel, dok su u VAR sobi Tihomir Pejin i Ivan Matić.

Kolo otvaraju u petak od 18 sati Lokomotiva i Gorica, a utakmicu sudi Zdenko Lovrić. VAR su Mario Zebec i Luka Pajić.

Subotnji program počinje u 15 sati dvobojem Vukovara 1991 i Istre 1961, gdje je glavni sudac Ante Terzić, a u VAR sobi su Fran Jović i Luka Pušić.

Od 17.15 na Poljudu igraju Hajduk i Varaždin, a susret vodi Patrik Kolarić, uz Ivana Bebeka i Darija Kulušića u VAR-u.

U nedjelju od 15 sati igraju Varaždin i Osijek, a pravdu će dijeliti Mateo Erceg, uz VAR suce Antu Čuljka i Ivana Vučkovića.