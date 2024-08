Evo kada danas nastupaju naši klubovi u Europi

Podijeli :

DSC_6567 via Guliver

Rijeka, Hajduk i Osijek nastavljaju danas svoj put kroz kvalifikacije za europska natjecanja.

Rijeka u Švedskoj igra uzvrat 3. pretkola Europa lige protiv Elfsborga, dok Hajduk i Osijek očekuju uzvrati u 3. pretkolu Konferencijske lige. Hajduk dočekuje Ružomberok, dok Osijek gostuje kod Zire.

Elfsborg – Rijeka (20:00) . “Imali smo malo vremena za pripremu, ali čeka nas zahtjevna utakmica koja je jako bitna za naš klub i cijeli hrvatski nogomet. Spremni smo maksimalno, koncentrirani… Imamo malo problema s ozljedama, ali tko god bude igrao dat će sve od sebe i očekujemo da ćemo proći Elfsborg”, rekao je novi trener Rijeke Radomir Đalović u najavi utakmice. Prvi susret završio je 1:1. Pobjednik ovog dvoboja igrat će vrlo vjerojatno protiv Moldea koji je s 3:0 slavio protiv Cercle Bruggea u prvoj utakmici.

Hajduk – Ružomberok (21:00) – Prvi susret odigran prošlog četvrtka u Ružomberoku završio je bez golova. Momčad koja prođe dalje igrat će s pobjednikom dvoboja između armenskog Noaha i grčkog AEK-a.

“Situacija je jasna, moramo pobijediti. U prvoj utakmici oni su igrali na duge lopte. Problem nam stvara činjenica da kada idu u napad to rade s pet igrača. Nema spavanja u niti jednom trenutku jer to su ekipe koje te lako ugroze. Moramo igrati kad imamo i kad nemamo loptu. Ono što moramo popraviti je igra u posljednjoj trećini”, rekao je trener Hajduka Gennaro Gattuso.

Zira – Osijek (18:30) – “Imali smo u Osijeku vrlo dobru utakmicu protiv kvalitetne momčadi i to pokazuje da odličan nastup protiv njih u te 93 minute ponekad nije dovoljan za pobjedu. No, to nam ipak daje samopouzdanje, ali nam u isto vrijeme pokazuje vrijednost protivnika. Ipak su oni iskoristili našu jedinu pogrešku i tako je završilo neriješeno iako smo zaslužili pobijediti. Činjenica da će oni sada biti domaćini nam govori da će svakako biti teško. Mislim da nam je momčad dobro pripremljena, imat ćemo dovoljno energije i entuzijazma za odigrati dobru utakmicu”, rekao je Osijekov trener Federico Coppitelli. Prva utakmica završila je 1:1. Pobjednik ide na ciparsku Omoniju,