Pogledajte sve golove grupne faze Eura, par je spektakularnih

Photo/Sergei Grits BY Guliver

Završila je grupna faza Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj, što znači da slijede uzbuđenja u nokaut fazi, ali prije nego ona krene, podsjetimo se svih utakmica i postignutih pogodaka u natjecanju po skupinama.

Do sada se u 36 odigranih utakmica 76 puta tresla mreža, što je prosjek od 2,24 po susretu. Zanimljivo, od 76 pogodaka njih 7 bili su autogolovi. Možda na prvu to ne zvuči puno, no u dosadašnjih 16 kontinentalnih smotri do ovogodišnjeg Eura u Njemačkoj postignuto je 20 autogolova, a tek smo na pola natjecanja, donosi HRT.

Najefikasnija reprezentacija je domaćin Njemačka s osam pogodaka. Drugi su Austrijanci sa šest, dok Portugal, Španjolska, Turska i Švicarska imaju po pet postignutih golova.

Trenutno je s tri pogotka prvi strijelac turnira Gruzijac Georges Mikautadze, dok su po dva postizali Nizozemac Cody Gakpo, Nijemaci Jamal Musiala i Niclas Füllkrug. Tu su još Rumunj Razvan Marin, te Slovak Ivan Schranz. Ostali strijelci imaju po jedan.

