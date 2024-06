Dalić: Petković nije smio pucati penal. Prije toga je trebao zabiti na prazan gol, a ne pasti

Podijeli :

Hrvatska je jučer doživjela težak poraz protiv Španjolske na otvaranju Europskog prvenstva, Furija je bila bolja s 3:0. Jutro nakon poraza u prvoj utakmici na Euru hrvatski izbornik Zlatko Dalić održao je konferenciju za medije.

Kakva je bila noć i što ćete mijenjati za Albaniju?

“Naravno da nije bilo lako nakon onako visokog i zaslušenog poraza. Statistika je bila na našoj strani, ali to nije realno. Poraz smo zaslužili i nije nimalo ugodno. Do sad smo imali uglavnom lijepe situacije na natjecanjima, ali moramo se sad znati nositi i s ovim situacijama.

Danas ćemo analizirati nas i Albaniju, pokušat ćemo nešto drukčije u toj utakmici, a ona nam jako puno znači. U biti, moramo pobijediti i tako se moramo spremati i raditi promjene. Ne mogu sad o detaljima još, ali moramo promijeniti neke stvari u pristupu, koji nije bio dobar.

Dvije utakmice su pred nama, sve je u našim rukama i ne smijemo potonuti i izgubiti energiju. Desilo se i idemo dalje.”

Koliko su realne bile utakmice protiv Makedonije i Portugala?

“Ja sam nakon Portugala rekao da će drukčije biti na Euru. Je li to bio loš dan, ne znam. Mi smo loše otvorili utakmicu, nismo bili dovoljno agresivni, bili smo predaleko od igrača i prvih 15-ak minuta je to bilo stvarno loše.

Nakon toga smo uspostavili kontrolu, držimo je i primimo gol iz situacije koja nije za nas baš uobičajeno. Ne mogu se oteti dojmu da smo sva tri gola primili prejeftino, praktički je svaki šut završio u golu.

Nisu me zavarale utakmice s Makedonijom i Portugalom, ali su nam davale razloga za optimizam. Bili smo dobri u tim utakmicama, ali jučer to nije bilo dobro. Protivnik je bio predobar za nas.”

Zašto ste mijenjali Modrića?

“Bili smo svjesni da nakon sat vremena ne uspijevamo ništa okrenuti i shvatili smo da se moramo okrenuti utakmici s Albanijom, da moramo odmoriti Modrića i Kovačića. Zato sam ih izvadio, a ne zato jer su bili slabi.”

Albanija je biti ili ne biti, osjeća li se unutarnja snaga u reprezentaciji da psihički ne potonu?

“Moramo se tako postaviti. Imamo iskusne igrače koji su sve prošli. Danas ćemo razgovarati poslije treninga, jučer smo kratko i ne smijemo dopustiti pesimizam. Nema mjesta tome. I dalje je sve u našim rukama, odlučujemo sami i na meni je posao da sve ovo okrenem i ukažem na loše stvari. No, nemamo koristi od puno debatiranja utakmice sa Španjolskom, svi znamo da je bilo loše i moramo se okrenuti prema naprijed, ja prvi pa svi ostali.”

Zašto je Petković pucao penal i kako komentirate njegovu reakciju?

“Penale pucaju Kramarić i Modrić, a oni nisu bili u igri. Petković nije trebao pucati, jer je pravilo da igrač koji je iznudio penal ne puca. Ako već mi s klupe nismo uspjeli rješiti, postoji hijerarhija u momčadi i on nije trebao pucati penal. Nema tu uzimanja odgovornosti i to ću ja rješiti. Trebao je pucati Perišić ili Majer.”

Koliko je Perišić spreman?

“Rekao sam i prije koliko se trudio i koliko želi da se vrati u reprezentaciju, to je fantastično. Samo njegov pristup nama puno znači. Upitno je u kakvom je stanju koliko god se on vraća kroz ove treninge. Zato smo ga stavili tih 35 minuta da ga vratimo za to što nam treba. Vidjet ćemo.

Nije njemu lako nakon devet mjeseci pauze igrati ovako jake utakmice. Naravno da nam jako puno znači, ali činjenica je da nije u stanju u kojem je bio prije ozljede i svi skupa radimo sve da bude na nivou na kojem je bio prije.”

Jeste li uspjeli pogledati utakmicu Italije i Albanije. Opet su pokazali da ih se previše potcjenjuje…

“Gledao sam cijelu snimku. Albanija je povela, bila je ravnopravan protivnik i na kraju su imali i šansu za 2:2. Ne smijemo ih podcijeniti, imaju sjajnu energiju i nisu oni bili puno lošiji od Talijana. Bili su kvalitetni, pokušavali su i ne smijemo ih podcijeniti. No, tu je samo na nama, kako ćemo mi igrati i kako ćemo pristupiti. Imat ćemo dominaciju i morat ćemo znati riješiti tu utakmicu.”

Kako je vama izgledalo uživo, ta situacija prije penala, je li Petković morao pucati prije penala?

“Kad sam pogledao snimku, morao je zabiti gol. Imao je sve otvoreno, bez golmana… Opet, možda ga je taj kontakt izbacio iz ritma, ali bio je prazna gol i trebao je pokušati napraviti sve da ga zabije. Takav je moj dojma. Sve je bilo prazno, jedan još dodatni napor da se zabije gol.”

Kako ste zadovoljni s Budimirom?

“Kad izgubiš 3:0 onda je jasno da nisu svi skupa dobro igrali. Ne može se reći da se nismo trudili, ali nitko nije uspio dati svoj maksimum jer ta čitava kompozicija nije bila dobro. Ne mogu razumjeti da na početku utakmice ne radimo ono o čemu smo tako dugo pričali.

Da ne napraviš faul pred 50.000 navijača, znači da smo bili predaleko. Ne možemo pojedinačno govoriti o igračima, kao ekipa nismo bili dobri. Puno se tu pitalo i Španjolsku. Samo mi je žao što smo uspostavili kontrolu nakon deset, petnaest minuta i onda smo tu primili gol kroz jednu bizarnu grešku.

Moj dojam je da smo sve golove primili prejednostavno. Osobito me smeta treći gol… OK, gubiš 2:0, dolazi poluvrijeme, možeš nešto pokušati i onda primimo gol iz prekida u nadoknadi. To nas je dotuklo i to je bila slika te loše partije u prvom poluvremenu.”

Jesu li emocije zbog toliko navijača bile uteg?

“Zahvalio bih im se i ispričao. Dovesti sto tisuća navijača u Berlin je na ponos, to je sjajno. Žao mi je što smo ih razočarali, što nisu doživjeli neku bolju Hrvatsku. I oni su krenuli sjajno navijati, ali i njih je taj rezultat razočarao i moja isprika svima njima. I onima koji su bili na stadionu i onima koji su došli u Berlin bez karte.

Uvjeren sam da će biti naša snaga i u Hamburgu. Ne možeš ti spriječiti tu euforiju iako ja pokušavam. Sto tisuća ljudi je, osjeti se to i na nama. Moraš pred toliko navijača biti agresivan, napraviti faul, biti bolji, a mi to nismo bili. Nismo mi tako neiskusna momčad da nas to može poremetiti.

Zaključak je da imamo dvije utakmice pred nama koje nas vode našem cilju, idemo učiniti sve da iz ove situacije izađemo. Imali smo zadnjih godina takvih situacija, bilo je više onih lijepih, ali moramo se znati nositi s onime što dolazi. Najlakše se sad predati i reći da nema ništa od toga. Ne, nije gotovo, idemo proći grupu, što sam govorio da je naš cilj.”