Đoković otkrio uzore pa se osvrnuo na Ronalda: ‘On tisuću golova, a ja…’

Novak Đoković ovih dana boravi u Dubaiju, gdje kombinira pripreme za novu sezonu s obvezama izvan terena. Bio je jedan od središnjih gostiju svečane ceremonije „Globe Soccer Awards“, na kojoj je proglašen Sportašem godine, a priznanje mu je osobno uručio Cristiano Ronaldo.

Tom prilikom Đoković je dao niz zapaženih izjava, a posebnu je pozornost privukla njegova poruka upućena portugalskoj nogometnoj ikoni.

„Nadam se da ćemo obojica ove godine ostvariti svoje ciljeve – on da dođe do 1.000 golova u karijeri, a ja da osvojim 25. Grand Slam“, prenio je RMC Sport riječi srpskog tenisača.

Ronaldu za povijesni pothvat nedostaju još 44 gola, dok Đokovića od apsolutnog rekorda u muškom tenisu dijeli još samo jedan Grand Slam trofej.

Idoli iz djetinjstva i ljubav prema nogometu

Boravak u Dubaiju Đoković je iskoristio i kako bi se prisjetio sportaša koji su ga inspirirali tijekom odrastanja.

„Moji idoli bili su Pete Sampras, Kobe Bryant i Alberto Tomba. Bili su najveći u svojim sportovima i navijao sam za njih. Da nisam postao tenisač? Kao dječak sam najviše volio igrati nogomet“, citirao je Đokovića novinar Nicolò Schira na društvenoj mreži X.