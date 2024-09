VIDEO / Privremeni trener Perković prozvao dinamovca: Mlad je, ali tako ne smije igrati

Podijeli :

Dinamo je pobijedio Banjole 1:3 u utakmici šesnaestine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Pogotke su za goste postigli Dario Špiki, Sandro Kulenović i Arijan Ademi, a za domaćine, članove 3. Nogometne lige Zapad, jedini je gol zabio Alen Kamenicki.

“Ušli smo jako dobro u utakmicu, pokazali smo u prvih 20 minuta glad za golovima i poveli 2:0, da bismo nakon toga počeli ‘umirati‘ u ljepoti igre umjesto da nastavimo na isti način. Najvažnije je da smo prošli i da se nitko nije ozlijedio”, komentirao je Dinamov privremeni trener Sandro Perković.

Izdvojio je jednog pojedinca.

“U prvih 25 minuta me dojmio Luka Stojković, ali je onda do poluvremena igrao onako kako ne treba igrati. On je mlad igrač, došao je iz ozljede, ali morat će pronaći balans da bi igrao onako kako može”.

“Prolaz je najbitniji. Nismo zadovoljni kako trenutno izgledamo. Upali smo u nekakvu krizu, ali kako smo ušli, tako ćemo se i izvući. Dolazi nam neugodan protivnik. Lokomotiva nam je dosta puta naštetila. Moramo se koncentrirati i pobijediti. Poručujem navijačima da ćemo dati sve od sebe i promijenit rezultat u našu korist”, dodao je Arijan Ademi.

Dinamo je prošao dalje u Kupu na dan kad se očekuje imenovanje novog trenera. To bi trebao biti Nenad Bjelica, koji se u Maksimir vraća nakon četiri godine. O njemu se dugo pričalo ovih dana, ali čini se da je sad sve riješeno.