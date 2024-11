Dijete Reala iskreno: ‘I da me opet zovu iz Madrida, tamo se ne vraćam’

Podijeli :

Španjolski nogometni reprezentativac i dijete Reala, 34-godišnji Nacho Fernandez, u srpnju ove godine napustio je Madrid i preselio u Saudijsku Arabiju, točnije u klub Al Qadsiah.

Nacho je član Real Madrida postao s 11 godina, a otišao je s 34. Danas je član Al Qadsiaha, novopečenog saudijskog prvoligaša koji je trenutno peta momčad saudijske Pro Lige.

Nacho je u intervjuu za Cope pričao o aktualnim temama, a dotaknuo se i Zlatne lopte.

“Bez ikakve sumnje, Vini Jr. trebao je osvojiti Zlatnu loptu. Poštujem Rodrija, poslao sam mu poruku i jako mi je drago zbog njega. Naravno, konkurirali su i Carvajal, Bellingham… U svakom slučaju, za mene osobno je Vini Jr. najbolji na svijetu.“

Real Madrid ove sezone ima velikih problema s ozljedama – Courtois, Militao, Alaba, Carvajal, Vazquez, Tchouameni, Rodrygo…

“Nitko me iz Reala nije zvao. No, čak i da me nazovu – ne vraćam se. Moja odluka je jasna, nije uopće bila stvar u tome hoću li igrati ili ne. Moje poglavlje u Realu je završeno. U Saudijskoj Arabiji sam jako sretan, fokusiran sam na svoju novu momčad.“

Nacho sugerira Kraljevima kako riješiti te probleme s ozljedama.

“Volio bih da Real nikoga ne kupi zbog svih silnih ozljeda, već da se okrenu prema igračima iz svoje Akademije. Realovi klinci trebaju dobiti priliku, a sada je idealna prilika za to.”

Tko osvaja La Ligu ove sezone?

“Barcelona igra sjajan nogomet, borba za naslov prvaka bit će iznimno uzbudljiva. No, ja bih svoj novac stavio da će Real biti prvak.“

