Debitant Skoko: Digneš glavu, a tamo Kalinić i Perišić… Nevjerojatno!

U drugom subotnjem susretu 32. kola HNL-a, utakmici s brojnim prilikama splitskog sastava, nogometaši Hajduka su s uvjerljivih 5-1 (2-1) pobijedili Rudeš.

Igralo se ponovno pred praznim tribinama Poljuda, zbog kazne koju odrađuje Hajduk, a po dva pogotka za Splićane su postigli Rokas Pukštas, u 4. i 26. te Filip Krovinović, u 53. i 59. minuti. Strijelac petog domaćeg gola bio je Nikola Kalinić u 71. minuti. Jedini gostujući pogodak bio je autogol Pukštasa u 28. minuti.

Prvu službenu utakmicu za Hajduk odigrao je veznjak Noa Skoko (18). Mladi hajdukovac sin je tate Josipa, legendarnog igrača i kapetana Bijelih krajem 1990-ih godina. Skoko je na prošloj utakmici u Koprivnici protiv Slaven Belupa (0:1) prvi put bio u službenom zapisniku, a njegov debi protiv Rudeša je najavio i trener Jure Ivanković.

Skoko je bio dio prošlogodišnje generacije juniora Hajduka koji su igrali finale Lige prvaka mladih, a engleski Guardian ga je uvrstio na listu “Next Generation 2023”, popis 60 najtalentiranijih igrača svijeta koji su prošle godine navršili 17 godina. U veljači je potpisao profesionalni ugovor s Hajdukom koji vrijedi do ljeta 2028. godine.

Skoko je u igru ušao u 72. minuti susreta umjesto Yassinea Benrahoua, a nakon utakmice je za HDTV izjavio sljedeće: “To je jedan fenomenalan osjećaj. Jako ponosan moment za mene, tatu i cijelu obitelj. Uvijek je ljepše kad se osvoje tri boda. Odlična utakmica s naše strane.

Fokus je sada na Varaždinu, pred nama je radni tjedan. Sjajan je osjećaj igrati s iskusnim igračima. Kada podigneš pogled i vidiš Perišića, Kalinića, Uremovića i druge, to su fenomenalni igrači od kojih svaki dan učim. To je istovremeno i jedan čudan osjećaj jer je to nevjerojatno.”

Istaknimo zanimljivost da je Nikola Kalinić sada nastupio u službenoj utakmici za Hajduk s oba člana obitelji Skoko. S ocem Josipom je igrao u sezoni 2008./09., a s mladim veznjakom 36-godišnji napadač možda provodi zadnje minute svoje profesionalne karijere.