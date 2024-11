Dalić: Znao sam se pitati što je meni ovo trebalo

Zlatko Dalić, na klupi Hrvatske od 2017., gostovao je u RTL Direktu. U svojoj sedmogodišnjoj karijeri kao izbornik osvojio je srebro i broncu na Svjetskim prvenstvima te srebro u Ligi nacija.

Na pitanje je li ikad požalio zbog preuzimanja reprezentacije, podijelio je svoja razmišljanja o izazovima i uspjesima tog puta:

“U mojih sedam i nešto godina bilo je puno lijepih trenutaka, puno pobjeda, puno uspjeha, radosti i veselja hrvatskog naroda, to je ono što pamtim. Dočeka, medalja… One stvari koje su u manjem broju bile loše, ja ne pamtim i ne želim se toga sjećati. Bilo je tih trenutaka kad sam sam sebe pitao ‘što meni ovo treba?’.

Nakon svega što sam napravio dobroga, desi se jedan poraz, nije još sudac svirao kraj, u nekim medijima stoji anketa ‘Treba li Dalić otići?’, ali ja sam uspio sam sebe istrenirati da me nije briga za to. Bilo je teško doći do toga. I to preporučujem svima. Imajte svoj pravac, ne odustajte i zanemarite kritike jer netko jedva čeka da vi odustanete.”

O suđenju Hrvatskoj:

“Ono što sam prije govorio. Mi imamo tretman koji ne zaslužujemo. Mi smo sve dobili na terenu. Nas se treba poštovati i moramo biti primjer jer smo mala država koja radi sjajne stvari.

Oni moraju reći pa dajte ljudi, Hrvatska je primjer, treba pokazati kako je Hrvatska to napravila, kako je Hrvatska uspješna, a negdje nas u gostima zakinu: u penalima, osam minuta produžetaka i to su one stvari koje se zaista ne mogu shvatiti i moramo se protiv njih boriti i ja ih moram reći.”

Dotaknuo se i zvižduka upućenih Ivanu Perišiću na Poljudu:

“Možda toga nije trebalo biti jer je igrala reprezentacija. I bio je Dan sjećanja, ali ja razumijem emocije. Kad je Ivan dolazio u Hajduk bila su velika očekivanja, na kraju nije ispalo najbolje.”