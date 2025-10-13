VIDEO / Dalić jasno odgovorio novinarima: ‘Svi nas više cijene nego mi sami sebe’

Podijeli :

Hrvatska nogometna reprezentacija obavila je formalnost u Varaždinu te je u šestom nastupu skupine L kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine upisala petu pobjedu, svladala je Gibraltar 3:0.

Prvi gol na utakmici postigao je Toni Fruk u 30. minuti, što je bio njegov premijerni pogodak u reprezentativnom dresu. Sve do 78. minute bilo je minimalnih 1:0 kada je novi hrvatski gol postigao Luka Sučić. I njemu je to bio prvi gol u hrvatskom dresu. U 96. minuti je Martin Erlić zabio za konačnih 3;0 što je i njemu bio reprezentativni prvijenac.

Da je na milimetar do SP-a, potvrdio je čak i oprezni izbornik Zlatko Dalić.

Dalić je novinarima nakon utakmice otkrio o čemu mašta pred odlazak na treće Svjetsko prvenstvo.

“Nakon dvije medalje, ambicije su velike, a ljestvica jako visoko. To što je Hrvatska napravila, to nije napravio nitko u povijesti, niti neće, osim možda opet Hrvatske. Idemo korak po korak, dobro se pripremiti i organizirati. Nema tu puno vremena i moramo biti pametni.”

A dobio je izbornik Dalić pitanje na press konferenciji nakon Gibraltara: “Je li Hrvatska nogometna velesila?”

“A što je? Recite vi meni tko je napravio takvo nešto, dvije medalje, na dva uzastopna SP-a, a da je tako mala kao Hrvatska. Hrvatska je svjetska velesila s tri medalje u osam godina, među deset najboljih na svijetu, svi nas više cijene nego što mi cijenimo sami sebe. Trebamo biti ponosni i sretni.”