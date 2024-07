City opet poražen na američkoj turneji, Gvardiol ušao u igru pred kraj

Podijeli :

AP Photo/Kin Cheung via Guliver Images

U sklopu američke turneje engleski prvak Manchester City poražen je od Milana 3:2.

Nakon što je prije nekoliko dana izgubio od Celtica 4:3, Manchester City poražen je i od Milana. U utakmici odigranoj u New Yorku talijanski je klub bio bolji 3:2.

City je poveo golom Haalanda u 19. minuti, no do poluvremena je već vodio Milan dvama golovima Colomba (30., 34.). U 55. poravnao je McAtee, da bi Milan do pobjede došao golom Nastija u 78. minuti.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol za “Građane” je igrao od 79. minute, dok Mateo Kovačić nije ušao s klupe.

Do kraja američke turneje City 31. srpnja igra protiv Barcelone i 3. kolovoza protiv Chelseaja.

U noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu na američkom je tlu još Arsenal je bio bolji od Manchester Uniteda 2:1, dok je Celtic nadigrao Chelsea 4:1.