UŽIVO OD 21:00 / Spektakularna večer Lige prvaka: Stanišić starta protiv PSG-a

Od 21 sat će na teren izaći jedni od favorita za Ligu prvaka. PSG će u Parizu dočekati Bayern.

Nešto više od sat vremena prije susreta stigli su sastavi.

PSG: Chevalier - Hakimi - Marquinhos - Pacho - Mendes - Zaire-Emery - Vitinha - Ruiz - Kvaratskhelia - Dembele - Barcola

Bayern: Neuer - Stanišić - Tah - Upamecano - Laimer - Kimmich - Pavlović - Olise - Diaz - Gnabry - Diaz - Kane