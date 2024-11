Trenera Slovana ‘iznervirala’ pitanja novinara: ‘Znate li vi uopće tko igra u Dinamu, protiv koga igramo?!’

Podijeli :

U utorak od 18.45 sati Dinamo gostuje kod Slovana u Bratislavi u susretu 4. kola Lige prvaka.

Momčad Slovana je nakon prva tri kola zadnja na tablici. Oni su na 36. mjestu ljestvice s tri poraza i katastrofalnom gol-razlikom 1:11. Atmosfera na konferenciji za medije trenera Slovana Vladimira Weissa nije bila sjajna, neka su ga pitanja izbacila iz takta.

Kakva je situacija sa zdravstvenim kartonom Slovana? Čini se da nije dobra – bilo je pitanje novinara.

“Ozlijedili su nam se neki bitni igrači – Kucka, Wimmer, Szoke, Sharani… No u kadar se vraća Robert Mak, to nam je vrlo važno. Vraća se i Jurij Medvedev”, rekao je Vladimir Weiss.

A onda je uslijedilo još jedno pitanje slovačkog novinara – budući da ističete da vam nedostaju brojni igrači, hoćete li uopće biti u stanju odigrati cijeli utakmicu na nekoj višoj razini?

“Prvo negativno pitanje, a onda i drugo. Imamo zdravstvene poteškoće, ali imaju ih i druge momčadi. Ima ih i Dinamo. Ja vjerujem u igrače koji će nastupiti. Nedostaju nam neki važni igrači, ali vjerujem u momčad. Obećao sam nekim igračima da će prije ili kasnije dobiti šansu. Evo sad prilike”, rekao je Weiss pa dodao:

“Borimo se u ligi, želimo osvojiti prvenstvo, jednako kao što to Dinamo želi osvojiti hrvatsko prvenstvo. Pozitivno je što momčad ima karakter i snagu da preokrene utakmicu. To smo pokazali u posljednjem nastupu. Dinamo ima sjajnu povijest, fantastičnu akademiju, svjetski poznatu… Marko je potekao iz Dinama, igrat će sutra utakmicu života. Dinamo dolazi pobijediti i želi proći dalje, a mi imamo samo utopijsku šansu proći dalje. No želimo osvojiti prve bodove i ja se nadam da ćemo mi to sutra napraviti. Neki u Slovačkoj misle da Dinamo nema neku veliku kvalitetu, ali ja vas uvjeravam da je to vrlo kvalitetna momčad.”

Komentirao je rezultate Dinama u Ligi prvaka.

“Dinamo nije počeo dobro, visoko je izgubio od Bayerna, ali kvaliteta Bayerna je daleko iznad. To je druga liga. No remizirali su s Monacom i pobijedili Salzburg. Pokazali su koliko vrijede. Nadam se da će nas naši navijači gurati. Bio bi loš trener kada ne bih vjerovao u svoju momčad. Dinamo ima širok kadar, mi nemamo takav izbor, ali vjerujem u našu momčad. Mi također imamo svoju kvalitetu”, rekao je Weiss kojeg je razljutila konstatacija slovačkog novinara da previše hvali Dinamo:

“Pa, znate li vi uopće koji igrači igraju za njih, protiv koga mi igramo!? Dinamo ima svoju povijest, kvalitetu, sjajnu Akademiju. Dinamo dolazi pobijediti, mi imamo samo teoretsku šansu za prolaz, to je utopija, za nas je pobjeda to što smo u Ligi prvaka. Imamo veliko poštovanje prema Dinamu, neki misle da nisu toliko kvalitetni, ali su jako kvalitetni. No, mi želimo pobjedu, to se podrazumijeva. I vjerujem da je možemo uhvatiti. Očekuje nas teška utakmica, Dinamo ima šanse za prolaz i sigurno će doći po bodove. To će biti ofenzivni nogomet, Dinamov trener ima dvije momčadi, nekad manje, nekad više ofenzive. Mislim da će igrati ofenzivno, dok mi nemamo te mogućnosti da biramo kako ćemo igrati. Ali, oni koji će istrčati, nadam se da će to biti najbolji sastav i pokazati našu snagu. Dinamo ima sjajne napadače, ali svaka momčad ima i svoje mane.”

A onda ga je ‘iznerviralo’ još jedno pitanje – tko će voditi igru?

“A što vi mislite? Ne mislim da ćemo mi više kreirati. Nemamo straha, ali poštujemo kvalitetu Dinama. Ne znam znate li tko je sve igrao za Dinamo. Ali dat ćemo sve od sebe da ga svladamo. Ako baš hoćete, teško da ćemo imati veći posjed, no možemo iznenaditi i biti opasni. Vidjet ćemo što će nam Dinamo dozvoliti. Dinamo godinama igra u europskim kupovima. To treba imati u vidu”, rekao je Weiss.

Komentirao je i činjenicu da za Dinamo Bruno Petković neće igrati zbog ozljede, kao ni golman Ivan Nevistić.

“Svaki dobar igrač nedostaje. Petković je jako dobar igrač. Možda će nastupiti, a možda i neće. Kada ne igra Petković. Dinamo igra malo drukčije. Ako je zdrav, sigurno će igrati”, zaključio je trener Slovana.