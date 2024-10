Trener Slovana: Borit ćemo se s Dinamom, oni su na našoj razini

Podijeli :

xMICHALxFAJT,ZOSPORTU.SKx DSC via Guliver

Trener Slovana Vladimir Weiss otkrio je dojmove nakon poraza od Manchester Cityja 4:0 u drugom kolu Lige prvaka.

Slovan je trenutno predzadnja momčad Lige prvaka s dva poraza i gol razlikom 1:9. City nakon dva kola ima četiri boda. Momčad iz Bratislave igrat će protiv Dinama kod kuće 5. studenog.

“Ovo je drugi svijet, mi imamo svoj. Zasluženo smo prošli u Ligu prvaka, ali ovo su svjetske momčadi. Ako se Pepovi igrači ne ozlijede, jer i oni imaju tešku ligu, mogu opet osvojiti. Imamo protivnika za kaznu, ali i za nagradu, to nam je iskustvo. Mladi igrači uče i pamtit će to do kraja života. Još ćemo se boriti sa zagrebačkim Dinamom koji je na našoj razini”, rekao je Slovanov trener Vladimir Weiss.

Slovan je u prvom kolu izgubio kod Celtica 5:1.