Trener Monaca: Znam kakav je Bjelica trener, sutra ćemo vidjeti pravo lice Dinama

Adi Hütter, Austrijanac koji vodi Monaco, najavio je sutrašnji okršaj na Maksimiru.

Sutrašnji Dinamov protivnik u prvom je kolu slavio protiv Barcelone na svom terenu.

“Ne treba uspoređivati ovu utakmicu s Barcelonom, jer su oni tada rano dobili crveni karton. Ovo je sasvim druga utakmica, Dinamo je promijenio trenera, mentalitet… Ovo je naša prva gostujuća utakmica i njoj pristupamo vrlo ozbiljno.”

Otkrio je kako vidi Bjeličin Dinamo.

“Promijenio je Nenad dosta toga, pogotovo u zadnjoj liniji. Poznajem Dinamo jako dobro, gledao sam ih u Salzburgu prije dvije godine. Petković je odlilčan napadač, Baturina veliki talent, Kulenović je vrlo opasan, Mišić jako dobar u sredini terena. To je druga utakmica, znam kakav je Bjelica trener i da može dosta toga promijeniti u kratkom vremenu. Znamo da nas čeka teška utakmica. Bjelica i ja smo slični po godinama, sastajali smo se na početku karijera, bilo je zanimljivih utakmica. Ali, sutra je to sasvim nešto drugo, Liga prvaka je posebna priča.”

Osvrnuo se i na ambicije Monaca u najelitnijem nogometnom natjecanju.

“Polako, polako. To je bila sjajna pobjeda protiv Barcelone, ali znamo da je Dinamo odlična momčad. Znamo da neće biti lako, Dinamo igra kući, to je druga momčad od one u Münchenu i ne zavaravamo se da će biti lako. Ono nije bilo pravo lice Dinama u Münchenu. Bayern je imao odličnu večer, a i Dinamo je došao do 3-2 u jednom trenutku. To je Liga prvaka, svaka je utakmica za sebe. Pravo lice Dinama vidjet ćemo u srijedu. Mi imamo svoj plan, znamo što trebamo raditi, ako ćemo zahtjeve provesti na terenu, onda ćemo, vjerujem, slaviti pobjedu. Ali, ponavljam, neće nam biti lako.”

Trener Monaca igrao je s Nikolom Jurčevićem u Salzburgu.

“Jurčević je jedan od najdražih suigrača, igrali smo zajedno u Slazburgu i, da, znam kartati belu. A igrao sam i s mnogim drugim hrvatskim igračima, Mužek, Računica, Kocijan, vodio nas je sjajni trener Otto Barić. Odličan trener. Tko je bolji u kartanju? Ovisi o kartama, haha.”