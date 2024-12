Rodgers: Ne znam što Dinamovi navijači misle o bunkeru na svom stadionu

Podijeli :

Brendan Rodgers, trener Celtica, nakon utakmice je na konferenciji za medije govorio o igri obje momčadi.

“Bili smo defenzivno jaki, nismo primili gol, imali smo samopouzdanja. Nismo imali kvalitete u posljednjoj trećini, to je bio jedini nedostatak u našoj igri. Imali smo priliku na kraju stići do pobjede, no branič Dinama je sjajno blokirao taj pokušaj. Kad igraš Ligu prvaka i uzmeš bod u gostima i nisi sretan, onda znaš da si odigrao dobro”, započeo je, te nastavio

“U prošlom formatu s devet bodova u šest utakmica bio bih sretan. Danas smo malo razočarani što nismo pobijedili, no bio sam zadovoljan načinom na koji smo igrali. Propuštena prilika? Morali smo napraviti više, no to znamo, bila je to prilika za nas, no morali smo pokazati više u ključnim trenutcima”, nastavio je.

Što vas je natjeralo da zamijenite vaše japanske igrače i uvedete tipičnog staromodnog (otočkog) visokog napadača?

“Morao sam osvježiti momčad, dovesti novu energiju, to je tipičan potez, nema veze s tim što su Japanci. Nezadovoljstvo mojih igrača? Svaki igrač želi imati punu minutažu, bila je to normalna reakcija”, rekao je.

Kako ste vidjeli Dinamo?

“Fokusirali su se na kontra napad. Branili su se duboko, otežaju ti u napadu. Dobro su se branili. Ne znam što navijači misle o takvom pristupu kod kuće, ali bili su uspješni u svom planu”, zaključio je.