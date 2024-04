Panadić za SK o spektaklu u Madridu: Joško ima ono što nije imao nitko

Podijeli :

REUTERS/Juan Medina via Guliver Image

Sinoć su odigrana prva dva četvrtfinalna obračuna Lige prvaka. Oba su završila neriješeno, s tim da je najviše golova palo između Real Madrida i Manchester Cityja. U tom okršaju nastupala su tri hrvatska igrača – Luka Modrić za Real te Mateo Kovačić i Joško Gvardiol za City. Netko od njih sigurno neće vidjeti polufinale, a odluka o prolazu bit će poznata u uzvratu koji je na rasporedu za tjedan dana.

Andrej Panadić je u razgovoru za Sportklub analizirao sraz Reala i Cityja te Arsenala i Bayerna.

U četvrtfinalu Lige prvaka Real Madrid i Manchester City odigrali su fantastičan dvoboj u kojem je postignuto šest golova (na kraju završilo 3:3). Kako ste vidjeli sinoćnji susret?

– Netko bi rekao da je bio spektakl. Prvo poluvrijeme bilo je odlično, a u jednom trenutku nije bilo ništa posebno do gola u drugom dijelu. Bilo je puno grešaka i mislio sam da će se utakmica umrtviti te da će završiti kao u prvih 45 minuta. Onda je sve krenulo i postalo je fenomenalno za gledanje. Sad ne znam je li Real zadovoljan s tim što je odigrao neriješeno jer je sa Cityjem već igrao teške utakmice. City je definitivno favorit u Manchesteru, a Real je odigrao dosta dobro. Jedni i drugi bili su najopasniji iz brzih tranzicija, odnosno kontranapada. Real ima nevjerojatno brze igrače poput Rodryga i Viniciusa Juniora. Na početku Vinicius Junior je čak igrao na poziciji centarfora zajedno sa Rodrygom na lijevoj i Valverdeom na desnoj strani. Počelo je dosta dobro jer je gol pao odmah nakon prve akcije, odnosno slobodnog udarca. Bilo je interesantno između Reala i Cityja te se nadam da će tako biti u uzvratu, a rezultat od 3:3 obje momčadi drži na oprezu. Znam da je prošle sezone City pobijedio i izbacio Real. Što se Arsenala i Bayerna tiče, mislio sam da će Arsenal dobiti s obzirom da Bayern ima problema tijekom cijele sezone i da ima dosta slabe rezultate u svom prvenstvu koje su praktički izgubili. Međutim, Bayern je pokazao upornost do samog kraja i odradio je dobar posao u Londonu. Ovih 2:2 je jako dobar rezultat za Bavarce, koji će biti u velikoj prednosti.

U ogledu Reala i Cityja igrala su tri hrvatska igrača – Modrić kod Reala, a Kovačić i Gvardiol kod Cityja. Najviše se istaknuo Gvardiol, koji je zabio sjajan pogodak za prednost Cityja od 3:2.

–To što je Gvardiol zabio meni nije toliko bitno. On igra fenomenalno te je dobar u fazi obrane i napada. Čvrst je, brz i sve stigne. Miran je na lopti, a to što je sada zabio za City trebalo se prije dogoditi. On kao stoper ili bek se rijetko nađe u takvim prilikama. U prijašnjim utakmicama imao je prilike u kojima je pucao sa glavom, ali nije imao sreće. Sve mu se vratilo u ovoj utakmici sa Realom. Zabio je prekrasan gol sa svojom slabijom nogom, a veliki plus je u tome što je to učinio sa desnom iako je ljevak. Njegova predstava bila je dobra i moćna. U organizaciji igre je toliko napredovao da je postao smiren i točan. Tu i tamo zna riskirati kada treba sa dodavanjem lopte u sredinu, što je jako pohvalno. Odigrao je dva strašna pasa u kojima se stvorila šansa. Kovačić je odigrao solidnu partiju, ali bio je rastrčan i u tandemu sa Rodrijem odradio je jako dobar posao za City.

Večeras igraju PSG i Barcelona te Atletico Madrid i Borussia Dortmund. Po vama, kako će to proći?

–Ne mogu reći tko će pobijediti, ali disciplina Atletica s obzirom na trenera i način igranja će biti jako presudna. Atletico igra izuzetno dobro i kvalitetno, a Borussia opet nije napravila neki veliki posao u Bundesligi. Međutim, kroz ovu utakmicu ima priliku ostvariti rezultat u Ligi prvaka. To je brza i dobra momčad, koja ima dobre igrače te reprezentativce u svojim redovima. Bit će interesantno, ali mislim da će PSG i Barcelona biti puno zanimljiviji par. PSG već dugo godina želi prolaz i želi doći do finala, a nikako da uspije jer uvijek ispadne u ovoj fazi natjecanja. Barcelona je izuzetno mlada jer ima jako i puno mladih igrača, a iz utakmice u utakmicu je sve bolja.