Bjelica o nervozi prema medijima: ‘Omalovažavati ga i reći da mu nije mjesto u Dinamu…’

Trener Dinama Nenad Bjelica dao je intervju za Dnevnik Nove TV u kojem se između ostalog osvrnuo i na odnos prema medijima.

Novinar Nove TV Marko Šepat upitao je Bjelicu zašto je u posljednje vrijeme nervozan prema medijima.

“Kad sam ja bio nervozan prema medijima”, postavio je kontra pitanje trener Dinama.

Na to mu je Šepat rekao kako je dojam kolega da je negativno nastrojen prema medijima, a i da je sinoć rekao kako mediji ruše on što on gradi.

“Pa kad pročitate što mediji pričaju o pojedinim igračima, pa to igrači čitaju. I onda ja dođem tu, ja ih moram maziti”, rekao je Bjelica.

Ali kritike su ovog posla?

“Naravno da su kritike dio posla, ali jedno je kritika, a drugo je omalovažavanje igrača. Ja isto kritiziram moje igrače, oni nekad moraju biti pod kritikom, ali omalovažavati nekoga i reći da mu nije mjesto u Dinamu i da pojma nema… I onda jučer odigra utakmicu bez greške, to je za mene omalovažavanje“, pojasnio je Bjelica.