Očekuje nas sudar titana: Ovo su mogući parovi Lige prvaka, evo kada je ždrijeb

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

S nestrpljenjem očekujemo ždrijeb!

Završilo je premijerno izdanje ligaške faze reformirane Lige prvaka, poznato je 24 kluba koji će nastaviti natjecanje.

Prvih osam klubova ide izravno u osminu finala, to su Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Lille i Aston Villa.

Oni od devete do 24. pozicije će u šesnaestinu finala. Ili, kako ju je Uefa nazvala, nokaut play-off. To su Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern, Milan, PSV, PSG, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting i Club Brugge, koji se ugurao zbog tri gola bolje gol-razlike od hrvatskog prvaka.

Dakle ovako funkcionira ždrijeb:

Klubovi od devete do 16. pozicije su nositelji, oni od 17. do 24. su nenositelji u ždrijebu šesnaestine finala, ali tako da svaki klub ima po dva moguća protivnika. Primjerice, deveti ili deseti klub igrat će protiv 23. ili 24. u prvom dijelu natjecanja (o tome tko će na koga odlučuje ždrijeb), 11. ili 12. će na 21. ili 22. itd. Bolje plasirani klubovi bit će domaćini uzvratnih utakmica. Ovaj sustav nam već garantira neke spektakularne utakmice u prvom krugu nokaut faze. Primjerice, osvajač Lige prvaka iz 2023., Manchester City će kao 22. na ljestvici igrati protiv 11. ili 12. momčadi, a to su Real Madrid i Bayern! U nastavku donosimo sve potencijalne parove.

Ždrijeb Lige prvaka bit će održan 31. siječnja u 12 sati u Nyonu.