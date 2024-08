‘Koliko god mi pričali o njegovim godinama, Luka je važan za Real’

Podijeli :

JiaxHaocheng via Guliver

Real Madrid i Atalanta će na Nacionalnom stadionu u Varšavi u srijedu od 21 sat odigrati 49. izdanje UEFA Superkupa.

Madridski Real lovi šesti, a Atalanta tek prvi naslov pobjednika s obzirom da ima debitantski nastup. Osim toga, Realu se nudi prilika da prestigne Barcelonu i postane vodeći na popisu osvajača (oboje imaju pet naslova). S druge strane, Atalanta je postala sedmi talijanski predstavnik, koji se bori za ovaj trofej (prije sastava iz Bergama to su bili Milan, Juventus, Parma, Lazio, Sampdoria i Inter iz Milana). S nama je pričao legendarni hrvatski trener, Ilija Lončarević.

U Varšavi igra se UEFA Superkup između Real Madrida i Atalante. Vaša najava ogleda?

“Za takvu utakmicu ne može se reći da neće biti natjecateljska, da će biti rekreativna ili da nije toliko važna. Uvijek je važno kad dvije momčadi uđu u utakmicu. Oboje hoće pobijediti tako da će sigurno biti prava prvenstvena utakmica, ali nitko ne može predvidjeti igru i rezultat. Pitanje je u kakvom stanju su momčadi s obzirom da još uvijek traju pripreme” – rekao je Ilija Lončarević.

U obje momčadi nalaze se dva hrvatska igrača – Luka Modrić kod Reala i Mario Pašalić kod Atalante.

“Luka Modrić je još uvijek vrlo važan igrač za Real. Koliko god mi stalno pričamo o njegovim godinama, on je vrlo važan igrač i tu nema puno dileme. U svakom slučaju, mislim da je Real kvalitetnija momčad. Međutim, vidjet ćemo hoće li doći do pobjede. Mario Pašalić ima značajnu ulogu u Atalanti. To je sigurno jer ne bi ostao toliko dugo da nema. Atalanta ima svoje adute, ali mislim da Real ipak ima veće adute.”

Po vama, tko je od njih dvoje prošle sezone igrao najbolji i najljepši nogomet te zašto?

“Real je uvijek u kategoriji najspektakularnijih momčadi na svijetu. Za mene tu nema nikakve dileme, iako je Atalanta napravila rezultat koji je možda malo neočekivan. S obzirom da nije bila prvak Italije, ipak je napravila rezultat koji je jako dobar i značajan. Što se kvalitete igre i spektakla za publiku tiče, Real je neprikosnoven – zaključio je Lončarević.”