Dinamova žrtva je druga ekipa koja je ispala iz novog izdanja Lige prvaka

Nogometaši madridskog Ateltica i Lillea ostvarili su domaće pobjede u šestom kolu Lige prvaka, Madriđani su s 3-1 svladali Slovan iz Bratislave, dok je francuska momčad s 3-2 bila bolja od austrijskog prvaka Sturma.

Krajem prvog dijela na 2-0 je povećao Antoine Griezmann, ali su gosti uspjeli smanjiti na početku nastavka kada je Strelec realizirao jedanaesterac. Vrlo brzo je Atletico opet odmaknuo na dva pogotka prednosti, a u 57. minuti svoj je drugi pogodak na susretu postigao Griezmann. S pola gasa su Madriđani odradili utakmicu do kraja i stigli do četvrte pobjede, odnosno, 12 bodova. Uz to je Atletico izgubio dvije utakmice.

Zbog ranijeg crvenog kartona u Ligi prvaka za Slovan nije konkurirao hrvatski nogometaš Marko Tolić u ovom susretu. Slovan je i dalje bez osvojenog boda, ovo je slovačkom prvaku bio šesti poraz u šestom nastupu.

Lille je teže od očekivanog na svom stadionu osvojio tri boda pobjedom protiv Sturma 3-2.

Krajem prvog poluvremena činilo se da će Lille imati jednostavan put prema slavlju. Sahraoui je u 37. minuti doveo francusku momčad u vodstvo, dok je u nadoknadi prvog dijela Bakker povećao na 2-0. U posljednjim trenucima prvog poluvremena austrijski prvak je smanjio. Kiteišvili je bio strijelac za 1-2, a odmah na startu nastavka utakmice Sturm je i izjednačio golom Bieretha u 47. minuti.

Neizvjesnost je trajala sve do 81. minute kada je domaće navijače razveselio islandski džoker s klupe Hakon Haraldsson koji je zabio za 3-2 ušavši s klupe samo minutu ranije.

Lille sada ima 13 bodova, četiri pobjede, remi i poraz, dok je Sturm upisao već peti poraz, a pobijedio je tek jednom ove sezone u Ligi prvaka.

Hrvatski nogometaš Lovro Zvonarek ostao je na klupi za pričuve Sturma tijekom cijelog dvoboja u Lilleu.