Cannavaro: Gattuso nam komplicira stvar, posebno želim razgovarati s Petkovićem

Novi trener Dinama Fabio Cannavaro danas je na predstavljanju održao prvu press konferenciju nakon potpisa ugovora sa zagrebačkim klubom.

“Dobar dan svima. Prije svega, veliko je zadovoljstvo je biti ovdje. Dinamo je povijesni i važan klub, poznat po kvaliteti svojih igrača“, započeo je Talijan i na startu razjasnio:

“U kontaktu sam s Dinamom posljednja tri mjeseca, to sam htio razjasniti, radi se o tri mjeseca. Žao mi je prethodnog trenera, no to je nogomet. Nisam još razgovarao s igračima, svakako ću to učiniti. CIlj mi je smanjiti bodovnu razliku na ljestvici. Što se tiče Lige prvaka, čekaju nas dvije važne utakmice, pokušat ćemo dati sve od sebe.

Marljivo ću raditi svaki dan, pokušat ću uvesti i mlade u momčad. Nisam ovdje kako bih učio, nego kako bih podijelio svoja iskustva kao igrač i kao trener. Kada sam odlazio u strane zemlje u početku je bio period prilagodbe, no u nogometu ne postoje barijere. Naša je obveza da naši navijači budu mirni i ponosni na nas”, dodao je te nastavio odgovarati na pitanja.

Hoće li biti dovoljno vremena da u 20 dana stvorite momčad, koja će biti dovoljno snažna za sve izazove?

Moramo biti jako dobri, ali srećom, prije važnih utakmica imamo pripreme i vremena za rad. A nakon toga, moramo biti uspješni, to je jasno! Razlika između nas i onih koji su ispred nas jest da mi ne smijemo više griješiti, a oni si smiju priuštiti poneku grešku. Vrijeme koje imamo na raspolaganju moramo jako dobro iskoristiti za pripremu momčadi. Tražit ću žrtvu i od igrača, oni to dobro znaju, jer jednom kad se pobijedi, onda taj trud vrijedi više od svega.

Koliki će problem biti prilagodba na izazove koji čekaju u Dinamu?

Prije svega, radit ću puno i marljivo, razgovarat ću puno s igračima. Ovo je momčad koja godinama pobjeđuje i šteta bi bilo da se to ne iskoristi. Reći ću igračima da je karijera igrača kratka i da treba uvijek biti pravi. Znam da je motivacija igračima velika u Ligi prvaka, a u prvenstvu drugačija i to je normalno. I na tome moramo raditi.

Jeste li se čuli s Gattusom?

Pričao sam s Gattusom. On je zadovoljan svojim iskustvom u Hrvatskoj, iako i on nalazi na poteškoće u radu. On je trener s identitetom i to nam komplicira situaciju, što ćemo se boriti protiv njega. Ali sa svojim kvalitetama imamo priliku smanjiti bodovni zaostatak za njim.

Kako je zadovoljan sa stanjem koje je zatekao?

Kad momčad promijeni dva trenera u kratkom roku, bit će tu puno posla. Kao što rekoh, važna je motivacija igrača, da kao momčad vjeruju u vlastiti potencijal. Treba raditi s talentiranim igračima, pojedinačno i kolektivno, osigurati im razvoj. Fokus je na posjedu lopte, ali trebamo ojačati intenzitet bez lopte i generalno intenzitet igre. Trebamo vratiti ozlijeđene igrače i treba puno raditi. Uz kvalitetu, mentalitet i žrtvu možemo doći do uspjeha.

Koliko poznajete ostatak HNL-a, u Dinamu stalno ponavljaju da je HNL prioritet?

Gledao sam Dinamove utakmice pa sam pratio i protivnike. Većina momčadi je dobro organizirana, pogotovo kad se igra protiv Dinama dodatno se trude. Mislim da su naši problema prije svega mentalni, jer nije moguće da momčad kao Dinamo primi 24 gola u HNL-u i još 14, 15 u Ligi prvaka. Sad ćemo se fokusirati na sebe i na srednjoročne planove.

Jeste li zadovoljni kadrom, imate li popis želja za prijelazni rok?

Prije svega, na tome rade sportski direktor i Uprava. Znam da ćemo pokušati zadržati Roga, vidjet ćemo kakve su mogućnosti. Pokušat ćemo napraviti što možemo, ali na to su fokusirani sportski direktor i Uprava.

Dinamo ima velikih problema u obrani, kako vi, kao bivši proslavljeni stoper, planirate to riješiti?

Moramo poboljšati posjed lopte, jer je često gubimo i treba raditi na svim razinama. Svi trebaju raditi na boljem posjedu, ne samo napadači. Moramo promijeniti svoj pristup igri.

Znate li koliko su loši tereni u HNL-u?

Naravno da je idealno igrati nogomet u adekvatnim uvjetima. No, to se događa i u drugim zemljama, a ovdje se događa da nije u najboljem stanju baš kad se igra protiv Dinama. Šteta je što se to događa, jer bi trebalo pozvati pozitivnu poruku, a HNS to kontrolirati.

Je li napadač trenutno najpotrebniji Dinamu?

Vidjet ću s Brunom Petkovićem i razgovarati s njim, vidjeti u kakvom je stanju. Radi se o igraču od 30 godina, on bi nam pružio jamstva, ali pričat ću s njim, da vidimo kakav je.

Kakav mu je stav prema mladim igračima koji idu na pripreme?

Ovisi o njima. Ako budu odlični, igrat će! Ako ne budu takvi, pronaći će iskustvo negdje drugdje. No, ja se ne bojim igrati s mladima, volim im dati priliku. I ovaj je klub poznat po tome da je stvorio velike igrače.

Tko je najvažniji igrač i tko vas je najugodnije iznenadio?

Ne volim pričati na individualnoj razini. Radi se o vrlo prospretitetnim mladićima, a vrijeme će pokazati koliko su prosperitetni. Za mene su svi oni najbolji na svijetu i uvijek ću ih braniti. Nekad morate biti otac, neki strogi gospodin, oni će davati sve od sebe, a ja ću odrediti tko će igrati.”

Osim HNL-a, Dinamo igra i Ligu prvaka. Motivira li vas posebno utakmica s Milanom?

Igrati protiv Milana, ali i Arsenala, to su momčadi koje su vrh u Europi. Naravno da su oni najveći motiv, ali moj će fokus biti na našim igračima.