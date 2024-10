Čabraja uoči Rijeke: Već sam dosadan sam sebi govoreći o tom problemu

Podijeli :

Lokomotiva i Rijeka sutrašnjim međusobnim okršajem od 18 sati otvorit će 10. kolo SHNL-a.

Tim povodom trener Lokomotive Silvijo Čabraja najavio je dolazak ekipe s Rujevice.

“Svjesni smo da će Riječani doći u Zagreb po pobjedu. Zna se kakva je Rijeka, godinama je ozbiljna, jedan od naših najboljih momčadi. I u svakom se prvenstvu bori za naslov, a na njihovu žalost ponestane im daha pri kraju prvenstvene utrke. To se dogodilo i lani, baš smo ih mi 3:1 pobjedom u Kranjčevićevoj zaustavili u tom silovitom naletu prema osvajanju naslova. Nadam se da ćemo opet odigrati sličnu, dobru utakmicu, te da će i bodovi ostati u Zagrebu, kao što je to bilo proljetos. Bio bi nam to ujedno sjajan poticaj i dodatni udah samopouzdanja uoči gostovanja u Splitu”, rekao je Čabraja i istaknuo:

“Želimo protiv Rijeke osvojiti sva tri boda kako bismo napokon, nakon pobjede protiv Gorice, spojili dva uspjeha, u tom bismo slučaju napravili opipljiv uzlet na ljestvici. Od četvrtog do posljednjeg mjesta, naime, sedam je klubova smješteno u samo pet bodova, Varaždin ima 12, a Slaven Belupo pet bodova, po tome se vidi koliko je ovo prvenstvo izjednačeno i sve se može promijeniti nakon dva-tri kola. Dvije uzastopne pobjede katapultiraju vas prema gore, no dva uzastopna poraza donose brige oko ostanka u ligi.”

Riječani imaju jaku obranu, primili su samo jedan gol u zadnjih devet kola:

“Moramo igrati pametno, imamo plan za igru, moramo ga se pridržavati i nadam se da će moja momčad sve ono što smo radili na treninzima prikazati i u petak u okršaju s Rijekom. Ne smijemo srljati, Rijeka je kvalitetna momčad koja predobro zna kazniti svaku jurnjavu i ne smijemo gostima dopustiti prostor za kreiranje opasnih napada.”

Osvrnuo se Čabraja za kraj i na loš travnjak u Kranjčevićevoj:

“Već sam dosadan sam sebi govoreći o tom problemu. Praktički nam svaka domaća utakmica predstavlja veliku teškoću, nije lako igrati na tom travnjaku, koji se doslovno raspada nakon desetak minuta svake utakmice. Na žalost, to je naša stvarnost i zasad se s tim moramo pomiriti”, zaključio je.