VIDEO / Pogledajte nevjerojatan promašaj Leverkusenovog igrača

U osmom kolu njemačke Bundeslige Bayer Leverkusen je ugostio Freiburg čiji je igrač Igor Matanović. Apotekari su u nedjelju popodne upisali pobjedu od 2:0, no najveća priča utakmice mogao bi biti promašaj domaćeg desnog beka. U 54. minuti je Arthur, branič Leverkusena došao do lopte nakon odbijanca te je imao zadatak poslati loptu u praznu mrežu. Međutim, to nije uspio jer je loše zahvatio loptu. Srećom po njega, Leverkusen je slavio pa bi neki mogli i zaboraviti na ovaj promašaj.

