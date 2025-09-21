VIDEO / Pogledajte ‘bombu’ od 126 km/h koja je Kovačevoj Borussiji donijela novu pobjedu

Utakmica 4. kola Bundeslige završena je pobjedom Borussije Dortmund nad Wolfsburgom na Westfalenu. Postignut je samo jedan pogodak u 20. minuti – ali kakav!

Trijumf pred „žutim zidom“ donio je Karim Adeyemi, koji je snažnim udarcem zakucao loptu u mrežu gostiju, a poljski vratar Kamil Grabara nije imao rješenja. Udarac je putovao brzinom od čak 126 km/h, a riječ je o pogotku koji će sasvim sigurno biti jedan od kandidata za najbolji gol sezone u njemačkom nogometu.

Borussia, koju vodi hrvatski strateg Niko Kovač, bodove je ispustila samo u 1. kolu nakon remija protiv St. Paulija u Hamburgu (3:3), zadržala je neporaženi status u aktualnoj sezoni, dok je Wolfsburg upisao prvi poraz.

Ovim susretom spuštena je zavjesa na 4. kolo elitnog ranga njemačkog nogometa. Sljedeće subote od 15:30 Dortmund gostuje kod Mainza, dok će Wolfsburg u istom terminu ugostiti Leipzig.

Bundesligu pratite ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.