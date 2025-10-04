VIDEO / Nezaustavljivi Bayern došao do desete (!) pobjede na startu sezone

Podijeli :

Bavarci djeluju nezaustavljivo!

Bayernu nije trebalo puno da povede na gostovanju Eintrachtu u 6. kolu Bundeslige.

Igralo se samo 14 sekundi kada je semafor u Frankfurtu pokazivao 0:1. Nakon loše reakcije domaće obrane, Serge Gnabry uposlio je Luisa Díaza na desnoj strani, a bivši igrač Liverpoola postigao je najbrži pogodak od početka sezone u Bundesligi.

Rekord natjecanja i dalje drže Karim Bellarabi i Kevin Volland s golom nakon devet sekundi igre.

Prednost Bavaraca u 27. minuti povećao je Harry Kane, uz novu asistenciju Díaza.