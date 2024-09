VIDEO / Kramarić: Puno se govorilo o mom transferu u Bayern, ali ne žalim za tim

Podijeli :

Hrvatski reprezentativac i igrač Hoffenheima Andrej Kramarić podijelio je očekivanja svoje momčadi u nadolazećim susretima njemačkog prvenstva, ali i Bundeslige. Osim toga, otkrio je o kojim je velikim transferima bilo riječi, ali i što ga drži u njegovom Hoffenheimu. Uživajte u zanimljivom razgovoru!

Za početak, osvrnimo se na jednu magičnu činjenicu. Specijalizirao si se za golove u posljednjoj i prvoj utakmici sezone. Možeš li to objasniti?

Teško je to objasniti, nemam prave riječi za to. Jako sam sretan što mi je to uspjelo, ali ne znam koja je tajna. Sretan sam što uživam u nogometu, odličan je osjećaj zabijati i pobjeđivati. Svakako je bitno imati kontinuitet kako bi se održala forma, posebno kod napadača, kako bi se zadržao dobar osjećaj i stvorile dobre prilike i uspješno realizirao pogodak. Ima još puno detalja koji se moraju poklopiti, a uvijek naglašavam da je u sportu, ali i u životu, neophodno imati i sreće. Kad se sve poklopi, na dobrom ste putu.

Često čujemo kako se Kramarić ‘ljutito’ kreće i kako je nemoguće zaustaviti ga. Uspoređuju te i sa Robbenom…

Nije lako reći, ali dobro je to opisao Thomas Muller. Trebamo naći svoj prostor u kojem možemo biti najopasniji, ponekad nemam najveću brzinu pa trebam razmišljati brže, nadam se da mi to dobro uspijeva. Ako si u nečemu dobar i često to ponavljaš, naravno da će ti dobro ići, svi su tako znali za lijevu nogu Arjena Robbena. Ipak, takve poteze onda svi očekuju, ja pokušavam ponavljati svoje driblinge, ali imam i druga rješenja.

Što se tiče momčadi, sedmo mjesto prošle sezone. Kakva su očekivanja u naredne 33 utakmice?

Bit će teška sezona, imamo i europska natjecanja. Sve ovisi o ekipi, vidjet ćemo hoćemo li biti spremni igrati skoro svaki treći dan, teško je to predvidjeti. Sredinom prošle sezone smo se prilično mučili, tako da je sedmo mjesto u konačnici bio nevjerojatan uspjeh. Ove sezone svi mogu sve pobijediti, sve ovisi o mentalnom i fizičkom zdravlju, sve je moguće ako se dobro pripremimo. Imamo neke nove igrače, Bundesliga je uvijek zanimljiva, a dat ćemo sve od sebe i da se što duže zadržimo u Europi. Želimo u nokaut fazu, treba se sve poklopiti, a uz dobru pripremu i malo sreće u nogometu je uvijek sve moguće.

Ove subote čeka vas utakmica s Leverkusenom.

Da, ja sam i prije prošle sezone najavio da će oni uzeti naslov, za mene to nije bilo nikakvo iznenađenje. Sjajna su momčad, nevjerojatni igrači i odličan trener – to nije bilo nikakvo čudo, čak sam osvojio i jednu okladu. Veselim se ogledu s najboljom momčadi.

Često čujemo pitanje zašto je Kramarić još u Hoffenheimu, čuju se nagađanja o Realu, Bayernu… Koji je razlog ostanka?

Uvijek ima glasina, ali sviđa mi se ovdje. U Hoffenheimu imam posebnu priču, moja obitelj i ja smo sretni životom ovdje, to je moj klub. Naravno, ova će priča nekad doći kraju jer je nogomet takav sport, ali ne znam kada će to biti. Uživam u svakom danu ovdje, bilo je prilika za transfere, ali meni je najvažnije da sam sretan i da pišem lijepu priču sa svojim klubom. Bilo je puno govora o Bayernu, ali to se nije dogodilo i ne žalim jer sam sretan ovdje.

Što je to što čini život u Hoffenheimu toliko ugodnim, osim stadiona?

Naravno svi ljudi iz ove regije, igrači kluba će razumjeti što govorim. Predivno je, mirno mjesto, posebno sjajno za djecu. Supruga mi je završila veterinu, mislim da će raditi više u struci kad završim karijeru.

Za kraj, koji je tvoj nogometni san?

Kao mali imao sam puno snova, zadržat ću ih za sebe. Uvijek mi je bilo najvažnije uživati i biti sretan dok igram, želio sam igrati u velikim klubovima i jakim ligama što mislim da mi je uspjelo. Zadovoljan sam svojom karijerom.