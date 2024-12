Mlada Bayernova superzvijezda postaje najplaćeniji igrač u povijesti Bundeslige?

Podijeli :

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Jamal Musiala (21), mladi njemački nogometni dragulj i zvijezda Bayerna, mogao bi postati najbolje plaćeni igrač u povijesti kluba i cijele Bundeslige.

Prema informacijama koje donosi njemački Bild, Bayern priprema megaugovor kojim bi Musialu zadržao dugoročno.

Njegov trenutni ugovor vrijedi do ljeta 2026. godine, no klub planira produljenje do 2030. uz godišnju plaću veću od 20 milijuna eura. Time bi Musiala nadmašio i najveće zvijezde poput Roberta Lewandowskog i Harryja Kanea po visini ugovora. Ukupna vrijednost novog ugovora prelazila bi 100 milijuna eura.

Musiala je ove sezone u odličnoj formi, s 10 postignutih pogodaka i 4 asistencije u 18 nastupa u svim natjecanjima. Njegova nezamjenjiva uloga u Bayernovoj postavi i iznimne igre osigurale su mu prioritet u planovima sportskog direktora Maxa Eberla, koji je izjavio:

“Razgovori su vrlo intenzivni i pozitivni. Preostaje da obje strane postignu dogovor.”

Ovaj potez bi Musialu postavio ne samo kao ključno lice Bayerna, već i kao ikonu Bundeslige za budućnost.