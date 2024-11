Bruno Marić odgovorio udruzi Naš Hajduk: ‘Vi ste dno dna’

Podijeli :

Udruga navijača Hajduka, Naš Hajduk, koja posjeduje 30,6% dionica kluba, objavila je priopćenje.

Podsjetili su na veliki prosvjed protiv korupcije u hrvatskom nogometu održan prije 10 godina na splitskoj Rivi. Istaknuli su kako se, unatoč njihovim naporima, ništa nije promijenilo.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Cijelo desetljeće prošlo je od masovnog prosvjeda protiv političke i mafijaške okupacije hrvatskog nogometa. Uspomene ne blijede i dojam je kao da se smo se na Rivi vidjeli prije deset mjeseci, ne isto toliko godina, a razlog za to je krajnje bjelodan: na rukovodećim funkcijama nogometnog saveza i dalje su ljudi iste ćudi, tek drukčije dlake, pa se borba protiv takve sorte doima neprestana.

Čitav niz afera prožeti su kroz djelovanje saveza. Rodbinske, kumske, političke i interesne veze glavnih aktera nogometne vrhuške; opetovano delegiranje sudaca koji u svom portfelju nemaju nijednu europsku utakmicu; promjene adresa stanovanja kako bi derbije sudili maksimirski susjedi; afera VAR leaks u kojoj je do kraja razotkriveno neprofesionalno i tendenciozno suđenje – a u kojoj, kao ni u aferi Pošteno suđenje nikada nismo dočekali razuman i pošten epilog.

Na koncu, i fabriciranje snimaka iz VAR sobe i njihovo predstavljanje javnosti kao autentičnih, najbesramniji je pokušaj prikrivanja namještaljki i obmane javnosti. Sve to, i još koješta nespomenuto, bilo je nedovoljno da se stolice zatresu, a lica promijene.

Politika, i državna i lokalna, čitavo je vrijeme takvom savezu čuvala leđa i bila u službi nogometnog kriminala, a odani im mediji gurali pod tepih afere i sanirali štete. Kozmetičke kadrovske promjene bile su prašina u oči, ali je istinskim navijačima sve bilo savršeno jasno.

Da je Zakon o sportu samo mrtvo slovo na papiru, govori slučaj davno osuđenog Nevena Šprajcera koji danas ima važnu ulogu u organizaciji domaćeg nogometnog natjecanja, pa ga se gura i u bizarne situacije u kojima dijeli medalje na natjecanjima mlađih uzrasta, valjda kako bi pred djecom promovirao svoje, sudski dokazane, moralne vrijednosti.

Bruno Marić, glavni akter spomenutog fabriciranja snimaka iz VAR sobe, i dalje kao delegat kontrolira organizacije utakmica po HNL-u, a u polusjeni se nalazi njegov utjecajni supočinitelj fabriciranja snimki Ivan Bebek. Da ne spominjemo desetke drugih aktera notorne biografije i još notornijih postupaka i namjera.

Deset godina bio je dovoljno dug period da se nogometna piramida restrukturira i temeljito reformira, a umjesto toga dobili smo tek loše učinjeni facelift. Ništa se promijenilo nije osim stalne borbe navijača koji stoje kao trajni opozit savezu i ljudima koji ga predstavljaju”, priopćili su iz Našeg Hajduka.

Bruno Marić, koji je prozvan u priopćenju, brzo je odgovorio.

“Čitam već duže vrijeme pamflete i lažne konstrukcije, besramne objede i laži onih koji autoritet stvaraju širenjem straha i prijetnjama! Ne obazirem se, rekoh sebi puno puta, jer to je skupina nasilnika koji o sebi govore da su pošteni! Ali, to isključivo sami za sebe pričaju, lažu, jer su ih svi odavno prokužili! Oni su ti koji fabriciraju, a lažno klevetaju druge da fabriciraju! Oni su teret društva, oni su teret sporta, oni su teret demokracije, iako ju punim ustima zagovaraju. Lažno, naravno! Zvižde onima za koje navijaju, prijete onima za koje navijaju, skandiraju sebi dok kao navijaju, tjeraju one za koje kao navijaju da im se poklone! Najbolji bi bili, ali na silu, najjači bi bili, ali kada idu 10 na jednoga, najhrabriji su kada vide slabijeg od sebe! Ali oni su zapravo interesna skupina okupljena oko sebe i samo za sebe. Na žalost njihovu, nije problem što se gade svakom normalnom sportašu iz bilo kojeg kraja Hrvatske. Problem je što se gade velikoj većini Grada u kojom truju okolinu! Veliki problem je što bagra sebe prikazuje kao vlasnike nečega što im ne pripada, a tiha i čestita većina trpi teret gadljive manjine! Iako ste glasni, iako ste još uvijek brojni, vi ste dno dna! Nikada nećete silom ostvariti ambicije, jer previše je onih koji vam se ne klanjaju niti vas se boje. A vaš najveći poraz je što vas preziru i oni za koje vi kao navijate, jer znaju da navijate samo za sebe! Samo Hrvatska!”, rekao je Marić za SN.