Britanci: Neymar se odriče saudijske plaće, već se ovog mjeseca vraća u Brazil

AP Photo/Andre Penner via Guliver

Iako u saudijskom Al-Hilalu zarađuje nevjerojatnih 150 milijuna eura godišnje brazilski napadač Neymar (32) namjerava se u vratiti u Santos, klub u kojem započeo igračku karijeru, objavili su u ponedjeljak britanski mediji.

Brazilska nogometna zvijezda namjerava to ostvariti do kraja zimskog prijelaznog roka, odnosno još u siječnju. Neymar je otišao u Saudijsku Arabiju u ljeto 2023. te je potpisao dvogodišnji ugovor s Al-Hilalom po kojem godišnje zarađuje 150 milijuna eura, čak šest puta više negoli je zarađivao u PSG-u. No, zbog ozljeda je u godinu i pol dana odigrao samo sedam utakmica.

Iako mu je preostalo još pola godine do isteka ugovora sa saudijskim klubom, Neymar je vrlo blizu povratka u domovinu i voljeni Santos, u kojem je počeo trenirati kad mu je bilo 11 godina. Naime, trener Al-Hilala Jorge Jesus pomirio se s time da ne može računati na Neymara, pa je rekao da ga neće niti prijaviti za proljetni dio sezone u prvenstvu Saudijske Arabije.

Sada su pred Neymarom dvije opcije, ili da sporazumno raskine ugovor sa Al-Hilalom i da ode na posudbu u Santos dok mu ne istekne ugovor sa klubom iz Rijada.