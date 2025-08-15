Bomba iz Italije: Modriću se u Milanu pridružuje suigrač iz reprezentacije?!

Nogomet 15. kol 202518:48 0 komentara
xxTomxDubravecx via Guliver

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić (25), branič koji može igrati na desnom beku i stoperu, nalazi se na meti Milana u završnici prijelaznog roka, prenosi Bild.

Igrač Bayerna, u kojem je od 2017. kada je stigao u kadetski sastav, prošle sezone odigrao je 21 utakmicu za Bavarce.

Za Hrvatsku ima 24 nastupa, a Transfermarkt ga procjenjuje na 32 milijuna eura, što bi mogla biti previsoka cifra za Milan.

Talijanski klub, u čijim je redovima od ljeta i Luka Modrić, već je doveo 20-godišnjeg švicarskog braniča Zacharyja Athekamea iz Young Boysa za 10 milijuna eura, ali želi i Stanišića kako bi dodatno osigurao desnu stranu obrane.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet