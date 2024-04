Bokšić poručio europskom velikanu: ‘Dovedite Modrića!’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez vi9a Guliver

Talijanska Gazzetta dello Sport objavila je intervju s legendarnim hajdukovcem Alenom Bokšićem.

Naime, jedan od klubova za koje je Bokšić igrao je i torinski Juventus: u sezoni 1996/97. odigrao je u dresu Stare dame 33 utakmice postigavši sedam golova (uz četiri asistencije). Osvojio je Scudetto, talijanski Superkup i Interkontinentalni kup.

“Prva asocijacija na dane provedene u Juventusu izgubljeno je finale Lige prvaka od Borussije Dortmund. Kada Juve pobijedi osjetiš olakšanje i to se smatra normalnim. S druge strane, svaki poraz predstavlja veliki udarac. Sretan sam što se Juve plasirao u finale Kupa, ali mi je istovremeno žao Lazija i mog prijatelja Igora Tudora, jer su bili blizu podviga. Bit ću s Igorom ove subote na Olimpicu kada igraju protiv Verone. Dakle, Kup ostaje kao posljednja prilika Juventusu da donekle spasi sezonu. Istina, i to je trofej, ali za klub takve reputacije očekuje se da će biti u borbi za Scudetto do kraja. Nažalost, utrka za naslov završila je još u veljači, u izravnom dvoboju s Interom. Od tada sam vidio previše utakmica ispod Juventusove razine”, rekao je Bokšić.

Kao svog nasljednika u Juventusu danas ističe Dušana Vlahovića.

“Osobno ne volim usporedbe igrača, ali smatram da Vlahović može postati vrhunski napadač, poput Erlinga Haalanda. Nema sumnje da je centarforu u talijanskom nogometu puno teže zabiti gol nego u Engleskoj. Jednako je bilo i u moje vrijeme (Bokšić je igrao i Premiership, u dresu Middlesbrougha – op.a.). Napadač je uvijek ovisan o suigračima, koje ima iza sebe. Eto, ja sam imao sreće. Kada bih se okrenuo vidio sam Zidanea, Jugovića, Deschampsa, Contea… A pored sebe sam imao Del Piera ili Vierija. Danas Vlahović ima problem, jer Juventus teško stvara igru.”

Bokšić se prisjetio i Marija Mandžukića.

“On je bio igrački fenomen. Nikada nije odustajao i uvijek je interes momčadi stavljao ispred svog ega. Kada je u svlačionicu Juventusa stigao Gonzalo Higuain činilo se da je to kraj Mandžukićeve karijere u dresu “bianconera”. Umjesto toga, on se povukao ulijevo i ostao u momčadi. Štoviše, senzacionalnim je golom u finalu Lige prvaka protiv Reala ostao zauvijek u sjećanju navijačima Juventusa. Od današnjih napadača sviđa mi se mali Chiesa. Podsjeća na svog oca Enrica, u kojega sam osobno bio zaljubljen kao igrača. Tu je i Yildiz. Iznimno je talentiran, ali mu je tek 18 godina. Dopada mi se i stoper Bremer: lijep i čvrst branič. Kao oni iz mog vremena.”

Bokšić je poslao poruku čelnicima Juventusa – “dovedite Modrića”.

“On je blagoslovljen od Boga! Luka Modrić je nogomet. Preporučio bih ga svakom vrhunskom klubu, pa i Juventusu. Još je neizvjesna njegova sudbina u Realu (Modriću ističe ugovor na kraju sezone). Modrić je mama Judeu Bellinghamu i svim ostalim mladim igračima Reala. Stoga sam uvjeren da će ga “kraljevski klub” zadržati. Uvjerenja sam da su pred Lukom još dvije godine vrhunskog nogometa. No, kada bi me u Juventusu i poslušali te doveli Modrića, on sam ne bi bio dovoljan za osvajanje Scudetta. Ali bi sigurno bio odličan temelj za (iz)gradnju momčadi. Inter je ove sezone izdominirao konkurenciju igračkom kvalitetom i premoćno osvojio titulu”, zaključio je Bokšić.