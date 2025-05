Boban otkrio kako mu je propao transfer Danija Olma: ‘Išao sam to osobno dogovoriti, ali…’

Podijeli :

Alex Gottschalk/DeFodi Images via Guliver Images

Novi predsjednik Uprave Dinama od 1. lipnja, Zvonimir Boban, otkrio je dosad nepoznate detalje o bivšoj zvijezdi Dinama, Daniju Olmu.

Španjolski veznjak bio je glavna zvijezda Dinama dok je Boban bio sportski direktor Milana. Tu je funkciju Boban vršio od lipnja 2019. do ožujka 2020. Sada je u razgovoru za YouTube kanal Milan Hello otkrio kako je propao transfer Olma u Milan.

“Osobno sam išao dogovoriti transfer, ali vodstvo Milana to nije htjelo”, rekao je Boban i otkrio detalje:

“Siječanj 2020. je bio i sve je bilo dogovoreno. Odšteta 18 milijuna eura plus dva milijuna eura kroz bonuse. Nije to bilo puno novca, ali onda smo morali platiti nešto više i nisam dalje uopće dobivao odgovor od ljudi iz Milana pa sam to shvatio kao ne.”

Boban je priznao i da je bio skeptičan oko Olma.

“Imao je prilično čudnu poziciju na terenu, najbolje bi se snalazio kad igra iza napadača, a mi smo igrali 4-3-3. Ali, u 4-2-3-1, što smo kasnije vidjeli, mu je bilo idealno igrati.”

Nadomak Milana bio je i najbolji mađarski nogometaš Dominik Szoboszlai koji je u međuvremenu iz RB Leipziga otišao u Liverpool.

“Odbijen je i taj transfer od 20 milijuna eura i nije mi bilo jasno što se događa. Pokušao sam dogovoriti sastanak i nisu se htjeli naći s nama dva mjeseca, tako da sam morao napraviti što sam napravio. Nekima se činilo da je to došlo ni od kuda, ali nije bilo tako. Dogovor je bio da se sav novac od prodaje reinvestira u momčad. Dobili smo 50 milijuna od prodaja Susa i Krzysztofa Piateka, a Olmo i Szoboszlai su bili zamjene za njih dvojicu.”