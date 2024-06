Bivši golman Hajduka potpisao za Rijeku

Podijeli :

GonzalesxPhoto ChristianxMidtgaa via Guliver Image

Rijeka je objavila kako je potpisala ugovor s vratarom Josipom Posavcem.

Posavec u Rijeku dolazi kao slobodan igrač nakon što je dvije godine proveo u danskom Aalborgu, gdje je imao ugovor do ljeta sljedeće godine, ali su ga on i klub sporazumno raskinuli. Hrvatski vratar potpisao je s Rijekom do 2027.

Karijeru je počeo u zaprešićkom Interu, da bi ga potom kupio Palermo. U redovima talijanskog kluba upisao je 49 nastupa u Serie A i Serie B prije povratka u HNL gdje je od 2018. do 2022. nastupao za Hajduk. Za mladu hrvatsku reprezentaciju branio je 16 puta.

Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 500 tisuća eura.

U Rijeci će mu, nakon odlaska kapetana Nedjeljka Labrovića, konkurent biti Martin Zlomislić.