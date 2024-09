Bilić: ‘Puno toga sam ja rekao nespretno, ispričavam se’

Podijeli :

Miro Gabela / Hajduk.hr

Hajduk je u četvrtak navečer predstavio novog sportskog direktora Francoisa Vitalija, bivšeg sportskog direktora Lillea, Royal Mouscron-Péruwelza, Cercle Bruggea i Troyesa.

Vitali je izrazio čast zbog dolaska u Hajduk, a na konferenciji za medije prisustvovao je i predsjednik Ivan Bilić.

Tijekom press-konferencije, splitski novinar upitao je Vitalija za komentar na raniju Bilićevu izjavu, u kojoj je rekao da sportski direktor nema utjecaja na izbor trenera.

Prije nego što je Vitali odgovorio, Bilić je preuzeo riječ.

“Rekao sam to i to je bio moj lapsus, namjeravao sam reći da je on izražavao podršku prema treneru i kako mu pomoći da radi što bolje. Puno toga sam ja rekao nespretno na toj konferenciji. Ispričao bih se i kolegi s Nove TV, kojeg sam optužio da je krivo nešto prenio, a radio je svoj posao profesionalno”, rekao je Bilić.