Belcar se vraća u Zagreb? Još uvijek nije jasno radi li se o posudbi ili transferu

xxZeljkoxHajdinjakx via Guliver

Veznjak se nakon neuspjele epizode u Dinamu vraća u hrvatsku metropolu.

Varaždinac Leon Belcar ponovno bi mogao preseliti u Zagreb.

Nakon neuspjele epizode u GNK Dinamo Zagreb, ofenzivni veznjak NK Varaždin dobio je novu šansu na Kajzerici. Germanijak doznaje kako je igrač pristao na prelazak u zagrebačku Lokomotivu, a i dva kluba su nadomak konačnog dogovora. Još nije poznato hoće li posao biti realiziran kao trajni transfer ili posudba s obvezom otkupa, no sigurno je da odšteta neće biti ni blizu iznosa koji je Dinamo imao za otkup — tada se spominjalo 1,5 milijuna eura.

Podsjetimo, Belcar je jednu polusezonu proveo u Dinamu koji je imao pravo otkupa, ali ga nije aktivirao. Tijekom ljeta vratio se u Varaždin, dobivao solidnu minutažu, a u studenome je potpisao novi ugovor koji ga s klubom veže do 2027. Ipak, situacija se potom zakomplicirala… Nije putovao s momčadi na pripreme u Dubai, a u nastavku sezone nije upisao ni minute. Da je moguć njegov transfer prije nekoliko dana najavio je trener Nikola Šafarić, a tijekom ponedjeljka postalo je jasno da bi karijeru trebao nastaviti u Lokomotivi.

Usput, iz Lokomotive je danas potvrđeno i novo pojačanje. Riječ je 20-godišnjem Jordanacu Ibrahimu Sabri koji je stigao u svlačionicu trenera Nikice Jelavića. Napadač dolazi na posudbu do kraja sezone iz turskog Göztepea.