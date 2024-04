Bayern je prelomio: Svim silama pokušat će dovesti Zidanea

Podijeli :

AP Photo/Paul White by Guliver

Nakon što je legenda Reala i trener Leverkusena, Xabi Alonso rekao kako će i iduće sezone vodit Bayer, bavarski div okrenuo se ka dovođenju druge legende Real Madrida.

Prema pisanju Marce, bavarski klub svim silama pokušat će dovesti Zinedinea Zidanea.

Zidane nije radio trenerski posao otkako je 2021. godine završio svoj drugi mandat u Real Madridu. Bayern je stupio u kontakt s predstavnicima francuskog trenera kako bi provjerio je li Zidane zainteresiran za opciju koju mu nudi.

Zidane je u tri godine od odlaska s Realove klupe odbio nekoliko ponuda za posao. U dva mandata na Realovoj klupi, od 2016. do 2018. i od 2019. do 2021., bio je dvostruki prvak La Lige, trostruki osvajač Lige prvaka i ukupno je momčad vodio do 11 titula.