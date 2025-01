Barcelonin heroj napadnut u tunelu nakon utakmice, morala je intervenirati policija

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Barcelona je ostvarila jedan od najvećih preokreta u povijesti Lige prvaka, pobijedivši Benficu s 5:4 u spektakularnoj utakmici sedmog kola.

Unatoč ranom zaostatku i gubitku od 1:3 nakon pola sata igre te 2:4 u 68. minuti, katalonski klub uspio je preokrenuti rezultat u svoju korist. Ključna figura pobjede bio je Raphinha, koji je postigao dva iznimno važna gola – prvi za smanjenje zaostatka na 3:4 i drugi u petoj minuti sudačke nadoknade za konačnih 5:4.

Ovaj nevjerojatan trijumf izazvao je burno slavlje među igračima Barcelone, što nije prošlo bez kontroverzi. Prema španjolskim medijima, nekoliko igrača Benfice napalo je Raphinhu u tunelu stadiona zbog njegovog strastvenog slavlja. Situacija je eskalirala do te mjere da je morala intervenirati policija kako bi spriječila daljnji sukob. Sam Raphinha potvrdio je incident:

“Vrijeđali su me, a ja sam im uzvratio. Da su me poštovali, poštovao bih i ja njih. Umjesto toga su me vrijeđali, ali nisam im ostao dužan.” Junak Barcelone je dodao: “Ovo je moja najbolja utakmica. Ponosan sam što sam u Barci i na ovu momčad. Ubio bih i umro za nju.”