Arteta nakon potopa Perišićevog PSV-a: ‘To je ljepota nogometa’

Arsenal je vrlo uvjerljivom pobjedom u gostima kod PSV-a u kojem igra Ivan Perišić praktički osigurao plasman u četvrtfinale Lige prvaka, a semafor je na kraju prve utakmice dvoboja na stadionu u Eindhovenu pokazivao rezultat 1:7 (1:3).

“Ovo je ono što želimo, znate? U konačnici, to je stvar realizacije. Danas smo u tom smislu bili izuzetni. Razgovarali smo prije utakmice da je to ključno u Ligi prvaka. Mora se dominirati u šesnaestercu. Nismo to napravili u prvoj akciji i oni su zabili. Drugi je bio jedanaesterac. Neki dan nismo bili takvi, ali sada smo fenomenalni. Bit ćemo angažirani u budućnosti, to je sigurno, ali kvalitetna realizacija – to je nešto drugo”, istaknuo je trener londonskog kluba Mikel Arteta.

Španjolski stručnjak dodao je kako se ništa ne može uzeti zdravo za gotovo.

“To je ljepota nogometa. Nitko u ovoj prostoriji, da vam dam kuvertu i kažem vam da prognozirate što će biti sutra, tko će zabijati golove… Bacit ćemo se na posao, biti skromni, analizirati kako možemo napredovati jer bi sljedeća utakmica mogla biti potpuno drugačija od prethodne. Nažalost, nitko ne može napisati scenarij, iako bismo to željeli”, dodao je 42-godišnji Arteta.

Trener Topnika imao je riječi hvale za sve igrače, no posebno je istaknuo kapetana Martina Odegaarda.

“Mislim da je dosta igrača danas bilo ‘u zoni’, ali moglo se vidjeti da je bio stvarno opušten. Uživao je u tome. Igrao je s pravom energijom i u idealnom ritmu, tada postaje igrač koji čini razliku za našu momčad. Sretan sam što je imao tako dobru noć, što se pojačao kao kapetan i odigrao kako je igrao”, podvukao je Arteta.

Arsenal je dva puta slavio 7:0 u europskim natjecanjima – protiv Standarda u gostima u Liègeu 1993. u Kupu pobjednika kupova i protiv Slavije Prag 2007. na Emiratesu u grupnoj fazi Lige prvaka.

Izvjesno je da će engleski predstavnik u četvrtfinalu odmjeriti boljeg iz dvoboja madridskog kluba, a Real je iste večeri kao domaćin svladao Atletico s 2:1.