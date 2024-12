Ancelotti uzvraća kritičarima: ‘Ako pitate koji me udarci najviše bole…’

Tijekom obraćanja novinarima, dio vremena iskoristio je za odgovore na kritike koje su se posljednjih tjedana pojavile u španjolskim medijima. Na drugom pitanju konferencije Ancelotti je već morao odgovarati na sugestije o njegovoj budućnosti na klupi Real Madrida, što je otvorilo priliku za njegov poznati smireni, ali direktan stil.

“Kritike su normalne jer momčad ne igra najbolje i ja te kritike moram prihvatiti. Trener je taj koji je najodgovorniji. Sad kad sam to rekao, reći ću i da me previše udarate. Možda sam vam dosadio. Ali meni ovaj posao nije”, rekao je Realov trener.

I dok prihvaća kritike, Ancelotti se ne slaže s atmosferom koja nastaje.

“Sve je u redu, nije pogreb. I dalje smo u borbi. Moramo biti optimistični i vjerovati da možemo riješiti probleme koje imamo. Imamo dobru i kvalitetnu momčad. A vaši udarci… Vi ste taj koji udarate? Ponekad pročitam što pišete. Čitam kritike, ali nisam siguran tko ih piše. Ako me pitate koji me udarci najviše bole, to su oni koji su osobni”, rekao je i dodao:

“To su udarci koji udaraju identitet, ono tko ste i što ste. Velika je razlika u tome kažete li nekome da je glup ili da je rekao nešto glupo. To je ono što me smeta.”

Ancelotti je također naglasio važnost Girone kao protivnika, koja je trenutno u vrhunskoj formi i veliki izazov za njegovu momčad. Time je skrenuo fokus s medijske polemike natrag na teren, što je često njegova strategija u ovakvim situacijama.

Real Madrid ulazi u ovaj dvoboj s jasnom željom za pobjedom kako bi zadržao korak s vodećim momčadima u La Ligi.