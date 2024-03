Zubac za skok ‘kratak’ za double-double, skroman nastup Bogdanovića

Podijeli :

AP Photo/John Raoux via Guliver Image

Na Veliki petak na programu NBA lige bilo 12 susreta, a nastupili su i sva četiri kluba u kojima nastupaju hrvatski košarkaši.

Los Angeles Clippersi su na gostovanju pobijedili Orlando Magic sa 100-97 i trenutačno drže četvrto mjesto na Zapadu sa skorom 46-27, dok je Orlando peti na Istoku sa 42-31.

Bio je to susret u kojem su gosti vodili veći dio vremena, međutim na koncu je odlučivao jedan napad. Clippersi su na startu posljednje dionice imali +10 (87-77), no Orlando je okrenuo rezultat i stigao do vodstva 94-89. Gosti dolaze do nove prednosti (96-95), da bi Paolo Banchero minutu i 30 sekundi prije kraja vratio domaćine u minimalnu prednost (97-96). Kawhi Leonard je 34 sekunde prije kraja pogodio za novu prednost Clippersa (98-97), a Paul George je šest sekundi prije kraja doveo Clipperse na +3 (100-97). Domaćin je imao priliku izboriti produžetak, ali je Moritz Wagner bio neprecizan.

“Trenutno nisam zabrinut za doigravanje. Samo pokušavamo obaviti ono što je pred nama. Nema isprika,” kazao je za ESPN Leonard koji je predvodio goste sa 29 koševa, 11 skokova i pet asistencija, dok je naš Ivica Zubac za 35 minuta postigao 14 koševa uz devet skokova. George je dodao 12, a James Harden 11 koševa.

“Napravili smo sjajan posao izgradivši prednost od 11 poena, igrajući dobru košarku, a onda smo se opustili, okretali loptu, imali neoprezna dodavanja. Omogućili smo im da se vrate u igru, Međutim, svidjela mi se naša obrana. Bila je to teška i važna pobjeda za nas,” dodao je trener Clippersa Tyronn Lue.

Kod domaćina najefikasniji je bio Banchero sa 23 koševa i osam skokova, ali uz čak sedam izgubljenih lopti. Jalen Suggs je ubacio 15 koševa.

San Antonio Spursi i New York Knicksi su odigrali sjajnu utakmicu koju su na koncu Spursi dobili nakon produžetaka sa 130-126. Susret su obilježili sjajni Victor Wembanyama koji je predvodio domaćine s učinkom karijere od 40 koševa, 20 skokova i sedam asistencija, dok je na drugoj strani briljirao Jalen Brunson sa 61 košem.

Spursi su u posljednjoj četvrtini imali devet razlike (107-98), no Knicksi su uspjeli odvući susret u produžetak. Gosti su dvije sekunde prije kraja imali i čistu tricu za pobjedu, ali je Miles McBride promašio. U “overtimeu” su Spursi poveli 123-121 i više nisu ispuštali prednost. Ključnim se pokazala trica Wembanyama s osam metara za 128-124.

Sjajni Francuz je na koncu završio utakmicu sa 40 koševa, 20 skokova i sedam asistencija postavši prvi “rookie” nakon 1993. godine i Shaquillea O’Neala koji je susret završio s minimalno 40 postignutih koševa i barem 20 uhvaćenih lopti.

“Sezona traje tek nekoliko mjeseci. Upravo sam svjedočio sjajnoj utakmici i želim biti dio toga. Oduvijek sam to želio. Vidio sam da se već mogu natjecati s tim dečkima. Nisam blizu, ali sam na pravom putu,” kazao je 20-godišnji Francuz. Devin Vassell je dodao 23 koša i sedam asistencija za Spurse kojima je ovo bila tek 18. pobjeda uz 56 poraza i dalje drže začelje Zapada.

Na suprotnoj strani briljirao je Brunson sa 61 košem, šest asistencija i četiri koša. Brunson je postao šesti najefikasniji igrač ove sezone u NBA na jednoj utakmici, a najviše je zabio Luka Dončić, 73 protiv Atlant Hawksa.

“Sjajno je zabiti toliko koševa, ali okus je gorak zbog poraza. Dakle, to zapravo nije važno,” kazao je Brunson kojem je nedostao tek jedan koš kako bi oborio klupski rekord Carmela Anthonyja.

Donte DiVincenzo je dodao 20 koševa, dok je hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović za 15 minuta zabio četiri koša promašivši sva tri šuta za tri poena. Za Knickse je ovo bio 29. poraz sezone i trenutačno su na četvrtom mjestu Istoka (44-29).

Golden State Warriorsi su na gostovanju pobijedili Charlotte Hornetse sa 115-97 ostvarivši važnu pobjedu za plasman u doigravanje.

Goste je do pobjede vukao Stephen Curry sa 23 koša uz četiri trice. Curry, koji je odrastao i igrao na obližnjem koledžu Davidson prije nego što je 2009. ušao u NBA, postigao je 12 koševa u ključnoj trećoj četvrtini kada su se Warriorsi odvojili u tijesnoj utakmici.

Curry je uvijek uživao igrati u Charlotte, vidjeti obitelj i stare prijatelje, ali prethodne četiri utakmice ovdje rezultirale su porazima.

“Bilo je lijepo vidjeti puno poznatih lica u publici. Međutim, bilo je lijepo izboriti pobjedu,” kazao je.

Andrew Wiggins je ubacio 20 koševa, a Trayce Jackson-Davis dodao 18 koševa za Warriorse, koji su na 10. mjestu na ljestvici Zapadne konferencije i bore se protiv Houston Rocketsa za mjesto u play-in turniru. Hrvatski košarkaš Dario Šarić nije nastupio za Warriorse.

Kod domaćina, koji su bez izgleda za doigravanje, istaknuo se Miles Bridges sa 22 koša i devet skokova.

Nije nastupio niti Luka Šamanić za Utah Jazz koji je kod kuće izgubio od Houston Rocketsa sa 100-101.

Goste je do 11. uzastopne pobjede predvodio Jalen Green sa 34 koša i devet skokova, dok je kod domaćina najefikasniji bio John Collins sa 30 koševa i 11 skokova.