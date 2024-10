Zadar u derbiju slavio protiv Cibone i ostao stopostotan

U derbiju 5. kola državnog prvenstva za košarkaše aktualni prvak Zadar je u dvorani "Krešimir Ćosić" pred svojim navijačima svladao zagrebačku Cibonu sa 78-68 (20-14, 19-17, 13-25, 26-12) i zadržao stopostotan učinak.

Cibonine strijelce su sa po 13 poena predvodili Filip Bundović i Kacuol Jok, dok je 10 koševa ubacio Roko Rogić.

Zadar nakon pet kola ima učinak 5-0, a Split je na 4-0. Cibona je ovim porazom pala na 3-2.

Zadrani su bili bolja momčad u prvom poluvremenu i opravdali ulogu favorita te su na odmor otišli s osam koševa prednosti (39-31). No, gostujuća momčad pod vodstvom Bariše Krasića je u trećoj četvrtini napravila potpun preokret i nakon tri i pol minute poništila prednost Zadrana (41-41). Jok, Bundović i Rogić su bili kreatori preokreta u kojem je Cibona došla do +8 (51-43) u 27. minuti.

Zagrebačka momčad je u 35. minuti još uvijek bila u dobroj situaciji, jer je Jokovom tricom došla na +6 (64-58). No, uslijedilo je buđenje domaćeg sastava koji je u sljedeće četiri minute serijom 11-0 došao do vodstva 69-64. Zadarski preokret je s dvije trice pokrenuo kapetan Marko Ramljak, a dovršili su ga dvojica najboljih u domaćoj momčadi, Gegić i Žganec. Potonji je potvrdio pobjedu domaće momčadi, kad je pola minute prije kraja došao do skoka u napadu nakon Gegićevog promašenog slobodnog bacanja i pogodio za 75-66, a potom ubacio i dodatno bacanje za okruglih +10.

U petak će utakmicu 5. kola u Zagrebu odigrati Dinamo i Split (20 sati). U subotu su na rasporedu dvoboji Cedevita Junior – Kvarner 2010 (18.00), Šibenka – Dubrovnik (19.00) i Zabok – Dubrava (19.00), a kolo će u nedjelju u Sinju zaključiti Alkar i Vrijednosnice Osijek (20.00).