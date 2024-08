Westbrook ostao bez svoje ‘nule’, otkrio zašto

Podijeli :

AP Photo/Ashley Landis, File via Guliver

Denver je dobio veliko pojačanje u vidu Russella Westbrooka. Ali iskusni playmaker susreo se s prvom "nelagodom" u Coloradu. Neće nositi dres sa omiljenim brojem.

Osim sezone u Washingtonu, praktično kroz čitavu karijeru Westbrook je nosio “nulu.“ I u Oklahomi, Houstonu, Lakersima i Clippersima.

A onda je došao u Denver. Međutim, nula je već bila zauzeta. Nju nosi Chris Brown.

Zato je Westbrook uzeo četvorku, koju je nosio i u Washingtonu. I nju je imao Hunter Tyson, ali mu je velikodušno prepustio taj broj.

“Očito sam mogao zadržati nulu da sam htio, ali sam jednostavno odlučio (odabrati četvorku)”, rekao je Westbrook.

“Ovo mi je nekako prvi put u karijeri da se mogu vratiti na svoj originali broj. Kad sam stigao u Oklahomu, čak i na UCLA, stigao sam tamo, Arron Afflalo ga je imao na UCLA. Zatim sam došao u Oklahoma City, Nick Collison je imao Onda kada sam došao u Houston, nisam imao priliku vratiti se na svoj originalni broj. To me podsjeća na moje korijene i odakle sam krenuo i odakle sam to dobio.”