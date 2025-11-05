VIDEO / Zvezda srušila Panathinaikos za sedmu pobjedu u nizu u Euroligi!

Podijeli :

Crvena zvezda je čekala četiri godine i jedan dan da upiše pobjedu protiv Panathinaikosa. Prije nego što su atenski “zeleni” nanizali sedam pobjeda zaredom protiv Zvezde, rezultat je bio 81:48, a ove srijede konačan ishod bio je 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28).

Ovo je bila Zvezdina sedma pobjeda zaredom nakon starta sezone s omjerom 0-2, a prvu je izborio pomoćni trener Tomislav Tomović protiv Fenerbahçea u nizu.

Obradović se s preostalih šest pobjeda približio rekordu Dejana Radonjića starom gotovo devet godina, kada je nanizao sedam trijumfa.

U obrambenom aspektu, koji je bio ključ za pobjedu kao i inače, istaknuo se vrlo loš šut Panathinaikosa za tri poena na početku. Tek pred kraj poluvremena igrači predvođeni trenerom Erginom Atamanom poboljšali su taj segment na 5/20.

Miller-McIntyre i Moneke su imali po 14 poena kod Zvezde, dok je Kostas Sloukas predvodio Grke sa 16 poena.

Zvezda je sada na vrhu ljestvice Eurolige sa sedam pobjeda i dva poraza.