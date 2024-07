(VIDEO) Sesar: Ispraznili smo se nakon Slovenije, ovo nam je velika škola

Podijeli :

Josip Sesar nije očajavao nakon poraza. Iako je istaknuo kako je nedostajalo svježine, uz dodatak kako ipak nismo bili dobri. Svjestan je da ne treba padati u depresiju nakon jednog poraza i očitog nedostatka energije nakon sinoćnje pobjede nad Slovenijom.

„Nismo ušli dobro. Prvo, stalno su nam remetili ritam, znali su da smo imali utakmicu prije 15, 16 sati, promijenili smo dvije, tri obrane, vratili smo se u utakmicu. Onda su oni na kraju mijenjali obranu, krenuli udvajati i jako brzo su rotirali. Imali smo pet, šest otvorenih šuteva u završnici tu nam je trebao jedan pogodak izvana. Ali ne vidim problem. Ako se želi osvojiti mora se pobjeđivati. Iz ovoga ćemo napraviti analizu, izvući pouke i nas je danas nervoza pojela u ovoj utakmici. Velika škola, a bilo je i pražnjenja nakon pobjede nakon Slovenije. Probali smo ih razbuditi, ali nije išlo“.

Što je presudilo?

„Nismo igrali kako smo željeli, nismo odradili plan igre. Mučili smo se u obrani pick and rolla. U zadnjoj četvrtini smo donosili loše napadačke odluke. Imali smo 17 asistencija u prvom dijelu, u drugom mislim tek šest. Ali to je život, to je košarka. Imamo sada dan odmora i pokušat ćemo se pripremiti za polufinale“.