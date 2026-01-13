VIDEO / Najlošija momčad Istoka u posljednjim sekundama slomila Celticse

Podijeli :

U noći s ponedjeljka na utorak Indiana Pacersi su na domaćem parketu ugostili Boston Celticse. Konferencijski rivali odigrali su uzbudljivu utakmicu koja po broju poena nije sličila na NBA utakmicu. Obje ekipe imale su manje od 100 poena, a do pobjede od 98:96 je na kraju došla Indiana košem Pascalama Siakama sedam sekundi prije kraja. Kamerunski košarkaš bio je i najbolji u redovima Pacersa s 21 poenom, osam skokova i šest asistencija. Kod Bostona je najbolji bio Payton Pritchard s 23 poena, četiri skoka i osam asistencija. Nakon ovog susreta Indiana je na omjeru 9-31 dok su Celticsi na 24-15.

