VIDEO / Pogledajte ludu završnicu u Philadelphiji: Promašio šut za pobjedu, a onda upisao nevjerojatnu blokadu

Podijeli :

Philadelphia 76ersi slavili su protiv Golden State Warriorsa 99:98 zahvaljujući košu VJ Edgecombea nakon napadačkog skoka, samo 0.9 sekundi prije kraja. Uz njega je ključnu ulogu imao i Tyrese Maxey, koji je ubacio 35 poena te u zadnjem trenutku blokadom spriječio moguće iznenađenje u dvoboju odigranom između četvrtka i petka.

Sixersi su zamalo ispustili ogromnu prednost od 24 poena, uključujući i +18 na otvaranju četvrte četvrtine. Osim Maxeyja, dvocifreni su bili Joel Embiid i Quentin Grimes s po 12 poena, dok je Edgecombe dodao 10.

Na suprotnoj strani, oslabljenim Warriorsima, koji su izgubili šest od posljednjih osam susreta, zamalo je uspjelo veliko čudo. Igrali su bez ozlijeđenih Stepha Curryja (kvadriceps) i Jimmyja Butlera (koljeno), a dodatno ih je pogodio rani izlazak Draymonda Greena zbog ozljede noge nakon samo devet minuta. U takvoj situaciji, Pat Spencer je bio najefikasniji s 16 poena.

Gui Santos je polaganjem donio vodstvo Warriorsima, a Spencer je tricom minutu i 12 sekundi prije kraja povećao na 98:94. No Sixersi nisu odustajali, Grimes je akcijom “2+1” smanjio zaostatak, a Edgecombe je 8.2 sekunde prije kraja ukrao loptu i omogućio posljednji napad.

Maxey je prvo promašio šut za pobjedu, ali je Edgecombe uhvatio odbijanac i poentirao preko table. Warriorsima je ostalo još manje od sekunde; uspjeli su izvesti brzu akciju do Meltona, koji je ostao sam, no njegov pokušaj polaganja iz blokade je zaustavio Maxey i tako potvrdio trijumf.

Golden State je na početku četvrte dionice zaostajao 18 poena, ali je potom napravio nevjerojatnu seriju 15:0. Meltonovom tricom približili su se na 84:81 šest minuta prije kraja i potpuno zakomplicirali završnicu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.