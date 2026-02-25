VIDEO / Pogledajte kako je LeBron promašio tricu za slavlje Lakersa, OKC do turbulentne pobjede

Podijeli :

U neizvjesnoj utakmici u Los Angelesu Orlando Magic je svladao domaće Lakerse sa 110-109. Wendell Carter je sedam sekundi prije isteka vremena doveo Magic u vodstvo, Lakersi su se u svom zadnjem napadu okrenuli LeBronu Jamesu, no on je promašio tricu za pobjedu.

Paolo Banchero je sa 36 koševa, 10 skokova i 6 asistencija bio prvo ime gostiju, Desmond Bane je dodao 22 poena, a Carter 20 uz 11 skokova. Kod Lakersa je Luka Dončić bio nadomak “triple-doubleu” sa 22 ubačaja, 15 asistencija i 9 skokova, James i DeAndre Ayton su dodali po 21, a Ayton je sakupio i 13 skokova.

SLAVLJE THUNDERA

Prvaci Oklahoma City Thunder u turbulentnoj su utakmici kao gosti svladali Toronto Raptorse sa 116-107. Thunder je dvije minute prije kraja treće četvrtine vodio s uvjerljivih 96-71 samo da bi Raptorsi četiri minute prije kraja poravnali na 101-101. No, tada je Cason Wallace s četiri uzastopna poena, osvojenom loptom i asistencijom ipak spriječio veliki preokret. Wallace je predvodio Thunder, koji i dalje igra bez Shaija Gilgeous-Alexandera, sa 27 koševa, 8 skokova i 7 asistencija, dok je RJ Barrett sa 21 ubačajem bio najefikasniji kod Raptorsa.

Oklahoma City je na vrhu Zapada sa 45-14, dok je Toronto peti na Istoku sa 34-24.

CELTICSI BOLJI OD SUNSA, CAVSI IZJEDNAČILI PROTIV KNICKSA

Boston Celticsi učvrstili su se na drugom mjestu Istoka 97-81 gostujućom pobjedom protiv oslabljenih Phoenix Sunsa. Derrick White je sa 22 pogotka predvodio Celticse, dok je Collin Gillespie ubacio 15 za Sunse.

Boston je sada na omjeru 38-19, dok je Phoenix sa 33-26 na sedmom mjestu Zapada.

Cleveland Cavaliersi poravnali su se s New York Knicksima na trećem mjestu Istoka 109-94 domaćom pobjedom u međusobnom dvoboj, oba sastava su sada na omjeru 37-22. Donovan Mitchell je zabio 23 za domaće, a Jalen Brunson 20 za goste.