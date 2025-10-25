VIDEO / Novi spektakl u režiji Luke Dončića, Lakersi razbili Minnesotu!

Podijeli :

Los Angeles Lakersi uvjerljivo su pobijedili Minnesotu Timberwolvese (128:110) u svojoj drugoj utakmici nove NBA sezone.

Ponovno je zasjao Slovenac Luka Dončić koji je utakmicu završio s učinkom od 49 koševa, 11 skokova i osam asistencija.

Nakon poraza 109:119 od Golden State Warriorsa u prvoj utakmici sezone, Lakersi su u drugoj igrali protiv momčadi koja ih je prošle sezone izbacila iz doigravanja u prvom krugu Zapadne konferencije. Lakersi su i u ovoj utakmici bili bez ozlijeđenog LeBrona Jamesa.

Da se vratimo na slovensku zvijezdu, Dončić je noćas postao prvi igrač u povijesti NBA lige koji je prve dvije utakmice odigrao s učinkom od 40+ koševa, 10+ skokova i 5+ asistencija.

Također, postao je i četvrti igrač u povijesti NBA lige koji je u prvim dvjema utakmicama sezone ubacio 40 ili više poena. To su dosad napravili samo Anthony Davis (2016./17.), Michael Jordan (1986./87.) i Wilt Chamberlain (1961./62., 1962./63.).

Kod Minnesote su najbolji bili Anthony Edwards s 31 poenom i Julius Randle s 26 koševa.