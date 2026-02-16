VIDEO / Nikola Jokić zamalo pao na bivšeg predsjednika SAD-a

Podijeli :

NBA All Star u Los Angelesu je završen, a obilježio ga je eksperimentalni format u kojem su snage odmjerile tri momčadi — dvije sastavljene od američkih igrača i treća za koju su nastupali košarkaši iz ostatka svijeta.

Nikola Jokić igrao je samo u prvoj utakmici protiv momčadi “zvijezda“, na parketu je proveo nešto više od pet minuta te je upisao dva skoka, bez postignutih poena.

U jednom trenutku 12-minutne mini utakmice presjekao je dodavanje, a potom potrčao za loptom. Zaustavio se kada je shvatio da ne može spriječiti njezin odlazak u aut, jer bi 211 centimetara visoki srpski centar pritom naletio na bivšeg predsjednika SAD-a Baracka Obamu.

POVEZANO VIDEO / Luka Dončić samo za SK: To za Europu nije dobro, a LeBron može igrati još pet sezona VIDEO / Edwards duhovito o Wembanyami: ‘Pokušavam ga pobijediti, ali suci…’

Lopta je završila u rukama 44. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, za kojeg je poznato da je od malih nogu igrao košarku te da je u srednjoj školi nastupao šutirajući lijevom rukom.

Za razliku od Donald Trumpa, koji danas živi u Bijeloj kući i nije poznat kao strastveni ljubitelj košarke, Obama je bio poznat po dočekivanju NBA prvaka u predsjedničkoj rezidenciji, a njegov mandat trajao je od 2009. do 2017. godine.

NBA sezona nastavlja se u noći s četvrtka na petak od jedan sat iza ponoći, kada su na rasporedu četiri utakmice u istom terminu, dok će ih te večeri ukupno biti deset. Izravni prijenosi NBA utakmica su na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.